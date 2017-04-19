В Петербурге стартовали V Российский международный энергетический форум и XXIV выставка "Энергетика и электротехника"

В выставке «Энергетика и электротехника» участвуют более 150 компаний из 21 субъекта Российской Федерации и 10 стран мира. Ожидается, что за два дня форум и выставку посетят более 8 тысяч посетителей. Свыше 2 тысяч специалистов примут участие в 30 мероприятиях деловой и конгрессной программы.

Делегатов форума поприветствовал герой России, советник генерального директора ЗАО «Росшельф» Андрей Николаевич Звягинцев: «Поздравляю с началом выставки, в динамично развивающемся мире вы являетесь тем локомотивом, который несет экономику нашей страны вперед и развивает ее вширь и ввысь. Надеюсь, что сегодняшнее мероприятие принесет вам новые контракты».

Председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга Андрей Сергеевич Бондарчук подчеркнул, что в рамках форума и выставки рассматриваются очень важные тематики – энергобезопасность, доступность инженерной инфраструктуры: «И что немаловажно на этой выставке можно будет увидеть последние достижения наших отечественных разработок – здесь представлена масса лучших производителей».

Глава торгово-промышленной палаты Санкт-Петербурга и депутат Госдумы РФ Владимир Иванович Катенев отметил, что среди основных направлений работы комитета по энергетике Госдумы сегодня – баланс между потреблением и генерацией, развитие конкуренции, разделение на генерацию, передачу, потребление, продажи. «На днях состоялось заседание в нашем комитете, где было отмечено, что если мы сумеем внедрить все инновационные разработки, то сможем значительно сократить стоимость электроэнергии для наших потребителей».

Удобный формат мероприятия оценил генеральный директор ООО «Газпром Энергохолдинг» Денис Владимирович Федоров: «Не первый год мы работаем в таком формате – конференция совмещается с выставкой. Считаем этот формат интересным и правильным: сначала обсудить проблемы, которые на сегодняшний день стоят перед отраслью, а затем посмотреть, что делают российские и иностранные компании в области энергетического оборудования».

Генеральный директор «ЭкспоФорум-Интернэшнл» Сергей Георгиевич Воронков подчеркнул, что организаторы форума стараются создать коммуникационную площадку, охватывающую все отрасли энергетики: «Помимо производителей электротехники теперь присутствуют сбытовые компании и производящие компании. Во всех трех павильонах проводятся мероприятия, имеющие отношение к электроэнергетике, – «Сварка», выставка, посвященная релейной защите. Мы благодарим всех, без кого это мероприятие было невозможно. Это и Министерство энергетики, Комитет по энергетике и инженерной инфраструктуре правительства Санкт-Петербурга. И наши партнеры: «Газпром энергохолдинг», компания «Рестэк».

После приветственной части гости выставки осмотрели стенды компаний «Газпром теплоэнерго», «ЭКРА», «Электрощит-К Москва», Завод БКТП, Чешский коллективный стенд, «Газпром энергохолдинг», «Электронмаш Санкт-Петербург» и др.

Мошнин Алексей Владимирович, региональный менеджер по Северо-Западу России «Электрощит-К», рассказал о преимуществах продукции завода: «Мы внедрили технологию, сопоставимую с ведущими мировыми производителями, то есть это автоматическая заливка под давлением, которая обеспечивает высокое качество литой изоляции, долговечность использования электроприборов такого типа – трансформаторы тока и напряжения. Они могут быть и внутренней и наружной установки – это интересно для России. Их характеризует высокая надежность, устойчивость к растрескиванию, возможность реализации сложных параметров именно в наших формах, на нашем производстве».

Терентьев Валерий Николаевич, департамент по маркетингу ООО «НПП ЭКРА» (г. Чебоксары), презентовал возможности группы компаний: «Не так давно у нас образована группа компаний «ЭКРА», в нее входит несколько дочерних предприятий, занимающихся разработкой и производством устройств релейной защитной автоматики. Мы имеем собственный научно-образовательный центр, где происходит обучение специалистов на нашем оборудовании, и оказываем услуги по повышению квалификации для специалистов, которые заняты в энергетической отрасли. Кроме этого, у нас есть заводы-партнеры, где производится низковольтное оборудование. Мы позиционируемся как завод-изготовитель, который разрабатывает, проектирует и производит устройство не только РЗА (релейная защита и автоматика), но и автоматизированные системы управления технологическим процессом (АСУ ТП), приводной тематики, противоаварийной тематики и других».

«Электронмаш» представил на выставке современное электротехническое оборудование для работы в составе инновационных подстанций, а также электроснабжения объектов промышленности. Речь шла о полностью моторизированном исполнении КРУ 6-10кВ «ЭЛТИМА, КРУ 6-10кВ «ЭЛТИМА Про» со встроенной в шкаф сервисной тележкой силового выключателя, системе постоянного оперативного тока СОПТ «ExOnSys», оснащенной современной системой контроля и диагностики, автоматизированной системе управления энергетическими объектами и других разработках.

Российский международный энергетический форум продлится с 25 по 28 апреля в «Экспофоруме». Проект проходит при поддержке Совета Федерации Федерального собрания РФ, Министерства энергетики РФ, Правительств Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Центра развития коммуникаций ТЭК, НП «Совет производителей энергии» и др.

В ходе деловой программы форума состоится 30 мероприятий, где свыше 100 экспертов отрасли обсудят перспективы внедрения передовых технологий в энергетику нашей страны, совершенствование инвестиционной политики, продвижение российского энергетического оборудования на российский и зарубежные рынки, инновационное развитие ТЭК и экологически чистой возобновляемой энергетики в РФ.