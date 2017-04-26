Безопасность в энергетике превыше всего

В рамках V Российского международного энергетического форума прошел круглый стол «Обеспечение безопасности критической информационной инфраструктуры ТЭК», где специалисты отрасли обсудили важные моменты IT-безопасности для топливно-энергетического комплекса России.

Анатолий Казаков, начальник Управления информационной безопасностью ПАО «Россети», указал на проблемы, ввиду которых информационные сети в России так уязвимы и могут быть подвергнуты атакам: «Основная причина нашей уязвимости одна: устаревшее оборудование и устаревшие стандарты».

Александр Демьянович Катаржнов, к.т.н., доцент СПб Университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), пояснил правовые аспекты и государственные указы относительно защиты информационных систем на разных уровнях. По его словам, очень важно изучать действующую нормативно-правовую базу и различные стандарты, чтобы понимать, какие есть проблемы и как их можно доработать.

Также в рамках круглого стола с докладом выступил Валентин Полозенко директор Единого Центра Управления Сетью ПАО «МегаФон», сделав акцент на системе безопасности и обработки данных, которой пользуется ПАО «МегаФон»: «Единый центр управления сетью (ЕЦУС) позволяет собирать все сообщения об одном и том же явлении (например, о каком-то негативном событии или явлении) и декодировать их в одно, что значительно уменьшает риск утечки данных».

Организаторами круглого стола выступили: