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Безопасность в энергетике превыше всего

Безопасность в энергетике превыше всего

26 апреля 2017, 17:51
Рубрика: Выставки, форумы
Метки: РМЭФ-2017

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В рамках V Российского международного энергетического форума прошел круглый стол «Обеспечение безопасности критической информационной инфраструктуры ТЭК», где специалисты отрасли обсудили важные моменты IT-безопасности для топливно-энергетического комплекса России.

Анатолий Казаков, начальник Управления информационной безопасностью ПАО «Россети», указал на проблемы, ввиду которых информационные сети в России так уязвимы и могут быть подвергнуты атакам: «Основная причина нашей уязвимости одна: устаревшее оборудование и устаревшие стандарты».

Александр Демьянович Катаржнов, к.т.н., доцент СПб Университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), пояснил правовые аспекты и государственные указы относительно защиты информационных систем на разных уровнях. По его словам, очень важно изучать действующую нормативно-правовую базу и различные стандарты, чтобы понимать, какие есть проблемы и как их можно доработать.

Также в рамках круглого стола с докладом выступил Валентин Полозенко директор Единого Центра Управления Сетью ПАО «МегаФон», сделав акцент на системе безопасности и обработки данных, которой пользуется ПАО «МегаФон»: «Единый центр управления сетью (ЕЦУС) позволяет собирать все сообщения об одном и том же явлении (например, о каком-то негативном событии или явлении) и декодировать их в одно, что значительно уменьшает риск утечки данных».

Организаторами круглого стола выступили:

  • Комитет Государственной Думы РФ;
  • Комитет по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса. СПб Торгово-промышленной палаты;
  • ФАГОУ ДПО «Петербургский энергетический институт повышения квалификации» Министерства энергетики РФ;
  • НП «Объединение энергетиков Северо-Запада»;
  • ООО «Экспофорум-Интернэшнл».

Компания: Экспофорум
Эта новость часть сюжета РМЭФ 2017
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