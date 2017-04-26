Директор филиала "Коми" Группы "Т Плюс" обещает "заразить" энергетикой студентов Сыктывкарского ЦБТ

Коми филиал «Т Плюс» и Сыктывкарский целлюлозно-бумажный техникум вчера, 25 апреля, заключили соглашение о социальном партнерстве. Документ подписан сроком на пять лет. Перед подписанием договора директор ЦБТ Елена Выборных продемонстрировала будущему партнеру базу, на которой будет реализовываться программа. Олег Грошев посетил лаборатории теплотехников и электриков, поговорив со старшекурсниками на профессиональные темы. Ребята в грязь лицом не ударили, в частности, показав самостоятельно смоделированные ими учебно-практические стенды.



На торжественном подписании соглашения присутствовали студенты и преподаватели техникума, которым директор филиала рассказал о перспективах работы в «Т Плюс» и планах на дальнейшее сотрудничество с молодежью.



- Мое убеждение, что в будущем выиграет тот, кто уже сегодня правильно выстроит работу с молодежью, с техническими учебными заведениями. В идеале нам необходимы минимум 50 молодых специалистов каждый год. На предприятиях «Т Плюс» нужны креативные ребята, у которых руки чешутся до работы и которые не боятся ошибаться, - заявил О. Грошев, добавив, что если энергетика один раз захватит человека, то уже не отпустит. «Энергетикой надо заболеть. Приходите к нам на работу, заразим!» - заключил директор Коми филиала.



Соглашение призвано организовать взаимовыгодные сотрудничество по вопросам подготовки специалистов и квалифицированных рабочих для теплоэнергетической отрасли региона. Подразумевается, что выпускники техникума должны войти во внешний кадровый резерв Коми филиала «Т Плюс».



По условиям документа, ссуз и компания смогут совместными силами проводить обучающие семинары, конференции и иные мероприятия, участвовать в подготовке дипломных работ, проводить профориентационную работу и повышать имидж трудовых энергетических специальностей.



Приоритетное направление – производственная практика. Техникум обязуется корректировать образовательные программы, чтобы отвечать требованиям перспективного работодателя. Наиболее способные студенты будут привлекаться сначала на практику, а затем и на работу на производственные объекты «Т Плюс» в регионе.



Кроме того, энергетики имеют право в целях лучшей подготовки будущих специалистов оказывать помощь техникуму, для чего будут оснащать мастерские и лаборатории, исходя из собственных нужд. В планах также стажировка преподавателей спецдисциплин техникума на базе «Т Плюс» для изучения опыта работы, современных технологий и повышения квалификации.

Договор будет действовать в течение пяти лет.



Напомним, весной 2017 года Коми филиал «Т Плюс» по инициативе О. Грошева активизировал работу по взаимодействию с учебными заведениями республики. Главная цель – популяризация профессии теплоэнергетика, выявление будущих кадров на ранних этапах и адресная подготовка на базе ссузов и вузов кадров по ключевым специальностям, а также их последующее трудоустройство на региональные объекты компании.