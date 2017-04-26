Екатеринбургская теплосетевая компания (ЕТК) проверит плотность тепловых сетей при помощи безопасного органического красителя - "Уранин А"

Фоторепортаж с экспозиции
26 апреля 2017, 17:20
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС
В период с 24 по 28 апреля 2017 года АО «ЕТК» проводит плановые испытания систем теплоснабжения в п. Рудный, Горный Щит, Шабровский, Широкая речка, Кольцово и микрорайоне Новая Сортировка г. Екатеринбурга.
Испытания проводятся с целью определения мест утечек сетевой воды, а также обнаружения несанкционированного потребления воды из системы отопления для нужд горячего водоснабжения. Краситель "Уранин А" придает воде желто-зеленую окраску, безвреден для здоровья людей и не оказывает негативного воздействия на окружающую среду. Реагент соответствует санитарным нормам и правилам и разрешен для определения утечки воды в теплосетях.
При выявлении неисправностей в системе теплоснабжения сотрудниками ЕТК будут проводиться ремонтные работы. Устранение выявленных дефектов поможет обеспечить надежную работу тепловых сетей в отопительном сезоне 2017-2018 гг.
О предстоящей проверке тепловой системы с использованием органического красителя уведомлены руководители Администрации города и районов, управляющих компаний, предприятий, ТСЖ, социально-значимых учреждений, а также Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.
Внимание! При обнаружении повреждений тепловых сетей, утечек воды желто-зеленого цвета просим сообщать в оперативно-диспетчерскую службу АО «ЕТК» по телефону 370-59-21, 331-22-18 или в Центральную диспетчерскую службу администрации города по телефону 005 (371-114-75).