Экологи ООО "Башкирэнерго" провели "Неделю экологической грамотности" для детей

Фоторепортаж с экспозиции
26 апреля 2017, 14:52
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: БАШКИРЭНЕРГО
В Уфе производственные отделения ООО «Башкирэнерго» приняли участие в городской акции «Неделя экологической грамотности». В ее рамках прошли тематические уроки и внеклассные мероприятия в учреждениях общего и дополнительного образования. Так, инженеры по охране окружающей среды ПО «Центральные электрические сети», ПО «Уфимские городские электрические сети» и ПО «Информационные технологии и связь» - Лиана Сабитова, Эльмира Гиниятуллина и Валентина Салимгареева провели экологические уроки в школах № 4, 8, 10, 75, 78, 87, 115 и городском детском эколого-биологическом центре.
Для детей младших классов они подготовили занимательные и информативные презентации, рассказали об актуальности раздельного сбора бытового мусора и его сортировке, экономном отношении к природным ресурсам и бережном отношении к окружающей среде. Более подробно о проблемах экологии специалисты поведали учащимся старших классов, которых также ознакомили с тем, как ведется экологическая работа в группе компаний АО «БЭСК». Дети проявили большую заинтересованность к теме и задали множество вопросов, на которые эксперты дали развернутые ответы. В конце встречи учащиеся получили от ООО «Башкирэнерго» карманные календари со слоганом: «Сохраним природу вместе».
Большая просветительская работа, проведенная экологами ООО «Башкирэнерго», была высоко оценена в администрации г. Уфы, а инженер-эколог ПО «ИТиС» ООО «Башкирэнерго» Валентина Салимгареева стала гостем программы «Информационный вечер» на телеканале «Вся Уфа», где поделилась итогами прошедшей акции. По отзывам представителей администрации г. Уфы, благодаря экологам ООО «Башкирэнерго» удалось значительно продвинуться в повышении экологической культуры подрастающего поколения и формировании системы непрерывного экологического воспитания детей.