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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Энергетики приглашают студентов Ингушетии принять участие в конкурсе "Подскажем потребителю"

Энергетики приглашают студентов Ингушетии принять участие в конкурсе Подскажем потребителю

26 апреля 2017, 13:42
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ИНГУШЭНЕРГО

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17 апреля текущего года стартовал прием заявок на участие в конкурсе социальной рекламы «Подскажем потребителю». Конкурс проводится ПАО «МРСК Северного Кавказа» (входит в группу компаний «Россети») среди студентов высших учебных заведений Северо-Кавказского федерального округа в целях повышения уровня знаний в сфере электроэнергетики, вовлечения молодежи в проведение специальных акций, информационно-разъяснительной работы с потребителями электроэнергии по вопросам укрепления платежной дисциплины.

Участникам необходимо подготовить конкурсную работу – эскиз графически оформленной листовки (либо эскиз билборда, плаката) с оригинальным текстом и слоганом на тему укрепления платежной дисциплины потребителей электроэнергии и борьбы с хищениями электроэнергии (например, «Внимание! Электроэнергия – это товар, за который надо платить», «За того, кто не платит за свет, дважды платит его сосед», «Хорошая вещь – керосиновая лампа, но я – за электричество! Заплати вовремя!», «Выключатель не включается: вас обесточили за долги», «Энерговорам не место среди нас!» и т.п.).

При оценке работ и поощрении победителей будет учитываться новизна идеи, ее оригинальность, выразительность и привлекательность. А также способность донести до потребителей электроэнергии важную информацию, касающуюся своевременной оплаты за электроэнергию и ответственности за неучтенное потребление энергоресурса.

Конкурс пройдет в три этапа: прием материалов - до 15 мая 2017 г., далее отбор лучших и награждение победителей и финалистов конкурса.
Конкурсные работы направляются по адресу:
 
386101, филиал ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ингушэнерго», г. Назрань, ул. Муталиева, 23, с пометкой «Конкурс «Подскажем потребителю».
Дополнительная информация по телефону – 89640593010.

Компания: ПАО "МРСК Северного Кавказа"

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