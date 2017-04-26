Энергетики тверского филиала МРСК Центра будут бороться с потерями электрической энергии вместе с органами местного самоуправления

Фоторепортаж с экспозиции
26 апреля 2017, 13:58
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ТВЕРЬЭНЕРГО, ЭНЕРГОВОРОВСТВО
Заседанием депутатов Бурашевского сельского поселения Калининского района Тверской области утверждено Положение о взаимодействии филиала ПАО «МРСК Центра» «Тверьэнерго» и органов местного самоуправления в части выявления и пресечения фактов хищения электрической энергии. Это первый в регионе опыт сотрудничества энергетиков и представителей власти в борьбе с бездоговорным и безучетным потреблением электроэнергии.
Правовые основы Положение о взаимодействии определены действующим законодательством Российской федерации. Для обеспечения взаимодействия органов местного самоуправления сельского поселения и энергетиков «Тверьэнерго» на территории Бурашевского сельского поселения создается энергоинспекция, в состав которой наряду с представителями администрации сельского поселения и его жителей входят специалисты тверского филиала МРСК Центра.
«Энергоинспекция формируется для организации рейдов по выявлению фактов хищения электроэнергии, ревизий и маркировки приборов учета потребителей, контроля за соблюдением режимов энергопотребления и качества поставляемой электрической энергии. При необходимости к работе энергоинспекции будут привлекаться сотрудники правоохранительных органов, — прокомментировал Вадим Юрченко, заместитель генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго». — Мы благодарны администрации Бурашевского сельского поселения за их четкую позицию, выражающую нетерпимость к энерговоровству и понимание того, какой урон хищения электрической энергии наносят электросетевому комплексу».
Руководитель филиала пояснил: борьба с потерями электрической энергии в общих интересах. Он отметил, что бездоговорное и безучетное потребление электрической энергии не только крайне негативно влияет на качество электрической энергии, но и значительно ограничивает запасы свободных мощностей на питающих центрах Тверьэнерго, лишая территории возможностей для экономического роста.
Тверской филиал ПАО «МРСК Центра» призывает потребителей обращать внимание на имеющиеся факты безучетного и бездоговорного потребления электрической энергии и своевременно сообщать о них в электросетевую компанию по телефону горячей линии МРСК Центра 8-800-50-50-115, по телефону доверия Тверьэнерго 8(961)144-84-84 или на отдельный почтовый ящик vorunet@mrsk-1.ru.
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