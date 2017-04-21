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Отраслевые новости: Энергетика

Комитет Государственной Думы по энергетике предлагает освободить от налога на имущество собственников энергоэффективных жилых и нежилых помещений

Такое предложение председатель Комитета Павел Завальный озвучил на заседании Президиума Совета законодателей в Санкт-Петербурге.

Низкая энергоэффективность большинства российских зданий и сооружений, в том числе,  многоквартирных домов  - серьезная проблема, без решения которой достижение целевых показателей Энергостратегии по энергосбережению невозможно. Именно в ЖКХ кроется до половины общего потенциала энергосбережения. Необходимо стимулировать собственников проводить реконструкцию, в том числе, при  ремонте  домов, с целью повышения их энергоэффективности.

«Считаю целесообразным  дополнительно рассмотреть меры, в том числе, налогового стимулирования работ по капитальному ремонту и реконструкции, как предложение - освободить от налога на имущество собственников жилых и нежилых помещений, многоквартирных домов, сроком до трех лет, при условии достижения высоких и очень высоких классов энергоэффективности», - заявил Павел Завальный.

Установление таких налоговых льгот приведет к снижению показателей энергоемкости валового регионального продукта в субъектах Федерации, а также позволит снизить объемы расходов региональных бюджетов, направляемых на выплату компенсаций стоимости услуг ЖКХ, выделяемых малообеспеченным категориям граждан в рамках социальной адресной помощи.

Компания: Комитет Государственной Думы по энергетике
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