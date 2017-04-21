Комитет Государственной Думы по энергетике предлагает освободить от налога на имущество собственников энергоэффективных жилых и нежилых помещений

Фоторепортаж
26 апреля 2017, 13:49
Рубрика: Энергетика
Метки: КОМИТЕТ ГД РФ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ, НАЛОГИ
Такое предложение председатель Комитета Павел Завальный озвучил на заседании Президиума Совета законодателей в Санкт-Петербурге.
Низкая энергоэффективность большинства российских зданий и сооружений, в том числе, многоквартирных домов - серьезная проблема, без решения которой достижение целевых показателей Энергостратегии по энергосбережению невозможно. Именно в ЖКХ кроется до половины общего потенциала энергосбережения. Необходимо стимулировать собственников проводить реконструкцию, в том числе, при ремонте домов, с целью повышения их энергоэффективности.
«Считаю целесообразным дополнительно рассмотреть меры, в том числе, налогового стимулирования работ по капитальному ремонту и реконструкции, как предложение - освободить от налога на имущество собственников жилых и нежилых помещений, многоквартирных домов, сроком до трех лет, при условии достижения высоких и очень высоких классов энергоэффективности», - заявил Павел Завальный.
Установление таких налоговых льгот приведет к снижению показателей энергоемкости валового регионального продукта в субъектах Федерации, а также позволит снизить объемы расходов региональных бюджетов, направляемых на выплату компенсаций стоимости услуг ЖКХ, выделяемых малообеспеченным категориям граждан в рамках социальной адресной помощи.