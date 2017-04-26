Комитет Совета Федерации по экономической политике одобрил законопроект о лицензировании в электроэнергетике

Фоторепортаж
26 апреля 2017, 16:03
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Вячеслав Кравченко представил проект федерального закона № 62442–7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» и отдельные законодательные акты Российской Федерации, связанных с лицензированием энергосбытовой деятельности».
Вячеслав Кравченко пояснил, что инициатива повысит платежную дисциплину предприятий сбытовой деятельности в части выполнения финансовых обязательств перед генерирующими компаниями. «На сегодняшний день уровень задолженности сбытовых компаний перед генерирующими составляет порядка 60 миллиардов рублей, перед сетевыми – от 140 до 160 миллиардов рублей. Есть регионы, где компаниям не платят на протяжении 10 месяцев», - обосновал необходимость введения нового закона замминистра.
Согласно законопроекту, энергосбытовая деятельность будет осуществляется на основании лицензии, которую будет выдавать уполномоченный Правительством РФ федеральный орган власти.
Заместитель главы энергетического ведомства пояснил, что предлагаемые поправки предусматривают административную ответственность за осуществление деятельности без лицензии или с нарушением условий лицензии, а так же за невыполнение или ненадлежащее выполнение соответствующих требований.
Вячеслав Кравченко отметил, что в случае утверждения законопроекта вся деятельность энергосбытовых компаний станет максимально прозрачной: «Будет создан реестр, включающий список компаний, получивших лицензию, лишённых лицензии, и те энергосбытовые предприятия, которые должны будут ликвидировать те или иные нарушения. Любой желающий сможет проводить мониторинг соответствия».
Представленный Минэнерго России документ содержит переходные положения, согласно которым закон в полной мере заработает с 1 июля 2017 года. До этой даты субъекты лицензирования должны будут привести параметры своей финансово-хозяйственной деятельности в соответствие с лицензионными требованиями и получить лицензию на осуществление энергосбытовой деятельности.