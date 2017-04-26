Кубаньэнерго и Росприроднадзор обсудили вопросы охраны окружающей среды и экологической безопасности

Фоторепортаж
26 апреля 2017, 16:53
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО
На базе Энергетического института повышения квалификации ПАО «Кубаньэнерго» (входит в группу «Россети») состоялась встреча специалистов Кубаньэнерго с представителями надзорного органа в сфере природопользования.
Встреча, организованная по инициативе ПАО «Кубаньэнерго» при поддержке Росприроднадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея, была направленна на привлечение внимания к решению экологических проблем и информированию об изменениях в природоохранном законодательстве.
Начальник отдела экологического надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Краснодарскому краю и Республике Адыгея Евгений Порфирьев рассказал о реализации экологической политики в регионе и ответил на вопросы специалистов Кубаньэнерго.
В рамках встречи обсуждались изменения природоохранного законодательства 2016-2017 годов, изменения порядка расчета, уплата и декларирования платы за негативное воздействие на окружающую среду, вопросы правовой ответственность за экологические правонарушения, особенности расчета и компенсации экологического ущерба и другие темы.
Кубаньэнерго, как социально ответственная компания особое внимание уделяет вопросам охраны окружающей среды и экологической безопасности и активно принимает участие в мероприятиях, посвященных году экологии.
Напомним, в соответствии с Указом Президент России Владимира Путина 2017 год объявлен в России годом экологии. Цель этого решения – привлечь внимание к проблемным вопросам, существующим в экологической сфере, и улучшить состояние экологической безопасности страны.