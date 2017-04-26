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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Кубаньэнерго и Росприроднадзор обсудили вопросы охраны окружающей среды и экологической безопасности

Кубаньэнерго и Росприроднадзор обсудили вопросы охраны окружающей среды и экологической безопасности

26 апреля 2017, 16:53
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО

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На базе Энергетического института повышения квалификации ПАО «Кубаньэнерго» (входит в группу «Россети») состоялась встреча специалистов Кубаньэнерго с представителями надзорного органа в сфере природопользования.

Встреча, организованная по инициативе ПАО «Кубаньэнерго» при поддержке Росприроднадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея, была направленна на привлечение внимания к решению экологических проблем и информированию об изменениях в природоохранном законодательстве.

Начальник отдела экологического надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Краснодарскому краю и Республике Адыгея Евгений Порфирьев рассказал о реализации экологической политики в регионе и ответил на вопросы специалистов Кубаньэнерго.

В рамках встречи обсуждались изменения природоохранного законодательства 2016-2017 годов, изменения порядка расчета, уплата и декларирования платы за негативное воздействие на окружающую среду, вопросы правовой ответственность за экологические правонарушения, особенности расчета и компенсации экологического ущерба и другие темы.

Кубаньэнерго, как социально ответственная компания особое внимание уделяет вопросам охраны окружающей среды и экологической безопасности и активно принимает участие в мероприятиях, посвященных году экологии.

Напомним, в соответствии с Указом Президент России Владимира Путина 2017 год объявлен в России годом экологии. Цель этого решения – привлечь внимание к проблемным вопросам, существующим в экологической сфере, и улучшить состояние экологической безопасности страны.

Компания: ПАО "Кубаньэнерго"
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