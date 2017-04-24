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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Лучшего электромонтера" среди студентов выбрали специалисты волгоградского филиала МРСК Юга

Лучшего электромонтера среди студентов выбрали специалисты волгоградского филиала МРСК Юга

26 апреля 2017, 12:58
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ВОЛГОГРАДЭНЕРГО

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Конкурс мастерства «Лучший по профессии» среди студентов электротехнических факультетов высших и средних учебных заведений Юга России состоялся на базе Волгоградского аграрного университета. Теоретические знания и практические навыки в овладении профессией электромонтера учащиеся продемонстрировали экспертной комиссии, в состав которой вошли специалисты волгоградского филиала ПАО «МРСК Юга» (входит в группу компаний «Россети»).

Участники конкурса показали отличные знания условий работы на проводах с люльки подъемника, порядка производства работ на строительной площадке, монтажа и эксплуатации распределительных сетей. В практической части конкурса будущие электромонтеры состязались в ловкости вязки проводов, скорости одевания страховочной удерживающей привязи, точности выполнения чертежа электрической схемы.

Декан электротехнического факультета Волгоградского государственного аграрного университета Василий Карпунин поблагодарил энергетиков за сотрудничество в подготовке будущих квалифицированных кадров для работы на предприятиях энергетического комплекса региона.

- Для ребят необыкновенно важно видеть, что уровень их профессиональной подготовки уже сейчас, в ходе студенческих состязаний, оценивает будущий потенциальный работодатель, - отметил Василий Карпунин.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго"
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