Фоторепортаж
26 апреля 2017, 13:31
Рубрика: Анонсы
Метки: ФОРУМ, РЭН-2017
3 – 7 октября 2017 года в Москве и Санкт-Петербурге в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2016 года № 2026-р пройдет Международный форум по энергоэффективности и развитию энергетики – Российская энергетическая неделя, посвященный анализу тенденций мирового топливно-энергетического комплекса.
Первое заседание Организационного комитета по подготовке Форума состоялось в Москве под руководством Министра энергетики Российской Федерации Александра Новака. В ходе заседания были обсуждены ключевые направления содержательного наполнения программы, основные организационные вопросы и план подготовки Российской энергетической недели.
В Форуме ожидается участие глав крупнейших международных энергетических компаний, ведущих мировых экспертов, представителей СМИ.
На полях Форума пройдут заседания министерской встречи Форума стран – экспортеров газа, ряда правительственных и межправительственных комиссий, Всероссийское совещание по итогам подготовки к осенне-зимнему периоду, VII Петербургский международный газовый форум и другие мероприятия.
«Российская энергетическая неделя позволит объединить лидеров отрасли на глобальной коммуникационной площадке, обсудить актуальные направления развития, вызовы, с которыми сталкивается современный энергетический сектор, будет способствовать расширению международного сотрудничества в данной сфере», – отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.
Оператором Российской энергетической недели выступит Фонд «Росконгресс».