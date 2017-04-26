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Анонсы

Международный форум по энергоэффективности и развитию энергетики – Российская энергетическая неделя

Международный форум по энергоэффективности и развитию энергетики – Российская энергетическая неделя

26 апреля 2017, 13:31
Рубрика: Анонсы
Метки: ФОРУМ, РЭН-2017

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3 – 7 октября 2017 года в Москве и Санкт-Петербурге в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2016 года № 2026-р пройдет Международный форум по энергоэффективности и развитию энергетики – Российская энергетическая неделя, посвященный анализу тенденций мирового топливно-энергетического комплекса.

Первое заседание Организационного комитета по подготовке Форума состоялось в Москве под руководством Министра энергетики Российской Федерации Александра Новака. В ходе заседания были обсуждены ключевые направления содержательного наполнения программы, основные организационные вопросы и план подготовки Российской энергетической недели.

В Форуме ожидается участие глав крупнейших международных энергетических компаний, ведущих мировых экспертов, представителей СМИ.

На полях Форума пройдут заседания министерской встречи Форума стран – экспортеров газа, ряда правительственных и межправительственных комиссий, Всероссийское совещание по итогам подготовки к осенне-зимнему периоду, VII Петербургский международный газовый форум и другие мероприятия.

«Российская энергетическая неделя позволит объединить лидеров отрасли на глобальной коммуникационной площадке, обсудить актуальные направления развития, вызовы, с которыми сталкивается современный энергетический сектор, будет способствовать расширению международного сотрудничества в данной сфере», – отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Оператором Российской энергетической недели выступит Фонд «Росконгресс».

Компания: Фонд "Росконгресс"
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