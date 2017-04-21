На выставке "Связь-2017" состоялись переговоры между компаниями России и Китая

Фоторепортаж
26 апреля 2017, 13:05
Рубрика: Выставки, форумы
Метки: СВЯЗЬ-2017
Международная выставка «Связь-2017», открывшаяся сегодня в «Экспоцентре», стала местом переговоров между представителями Федерального агентства связи (Россвязь) и делегацией Китая, организованной Китайским комитетом содействия международной торговле – CCHIT.
В составе китайской делегации были представлены предприятия города Шэньчжэнь – одного из наиболее динамично развивающихся городов Китая, центра развития ИТ технологий, связи и телекоммуникаций. 60 компаний Шэньчжэня демонстрируют на выставке «Связь-2017» свои достижения в сфере инфокоммуникаций. Коллективная экспозиция организована Ассоциацией науки и технологий Шэньчжэня. Глава ассоциации г-жа Жан Ли в ходе переговоров выразила надежду, что участие компаний Китая в выставке будет способствовать развитию сотрудничества с российскими партнерами.
С российской стороны в переговорах участвовали представители Россвязи, Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ), Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. М.А. Бонч-Бруевича, ФГУП «Космическая связь», Центрального НИИ связи, НИИ радио, Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики, Главного центра специальной связи, Центрального музея связи им. А.С. Попова.
Российские участники встречи рассказали об опыте работы с китайскими фирмами и высказали пожелания и конкретные предложения по развитию дальнейшего сотрудничества.
В частности, и.о. проректора по международным связям МТУСИ Андрей Муханов выразил готовность взаимодействовать в области подготовки высококвалифицированных кадров. Он отметил, что выставка «Связь-2017» позволяет увидеть успехи Китая в развитии инфокоммуникационной отрасли. «Хотелось бы, чтоб такое же представительство российских компаний было на аналогичных выставках в Китае», – сказал Андрей Муханов.
Стороны договорились, что по результатам переговоров каждый участник подготовит свои предложения для дальнейшей проработки и подписания соответствующего меморандума и договоров о сотрудничестве.