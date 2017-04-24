Пасхальный конкурс прошел на кабельном заводе "Спецкабель"

Фоторепортаж
26 апреля 2017, 14:06
Рубрика: Новости компаний
Метки: СПЕЦКАБЕЛЬ
Подсчет баллов и выбор победителей
Победители – Рубцова Светлана, Копылов Михаил и Гатиева Маргарита
В честь светлого праздника Пасхи 17 апреля 2017 года на кабельном заводе «Спецкабель» состоялся конкурс «Пасхальные яйца и куличи».
Мероприятие проводилось среди сотрудников завода впервые. Участвовавшие в конкурсе сотрудники продемонстрировали интересные и красивые варианты приготовления и украшения пасхальной атрибутики.
За победу в номинациях «Самое красивое яйцо», «Самая красивая композиция» и «Самый вкусный кулич» поборолись 11 человек.
Конкурс прошел в несколько этапов: осмотр пасхальных композиций, дегустация куличей и выбор победителей.
В конкурсе победили: менеджер по продажам Рубцова Светлана, которая лучше всех украсила пасхальные яйца; менеджер по продажам Гатиева Маргарита, выполнившая самую красивую композицию; специалист отдела ОКЛ Копылов Михаил, приготовивший самый вкусный кулич. Победителям конкурса были вручены призы.
Проведение конкурсного мероприятия в честь праздника Пасхи непременно станет доброй традицией коллектива кабельно завода «Спецкабель».