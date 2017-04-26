Политика замещения импорта мешает производительности

Исследователи ЦМАКПа и ЦЭФИРа в рамках дискуссионного клуба Ассоциации независимых центров экономического анализа представили свое видение предварительных итогов импортозамещения в РФ. ЦМАКП в презентации отмечает «небольшой прогресс» в замещении импорта: в текущих ценах его доля в добавленной стоимости в экономике снизилась с 53% в 2013 году до 47% — в 2016-м, в обработке и сельском хозяйстве — с 15,3% до 14,9% соответственно.



Процесс в последние три года был сконцентрирован в низкотехнологичных отраслях, а в производстве судов, самолетов, железнодорожного транспорта и в металлургии он включает «значимый эффект от разрыва торговых связей с Украиной» (см. график). В пищевых производствах и сельском хозяйстве прогресс был незначительным. Исключение — производство мяса и молочных продуктов, а также фармацевтической продукции.



«Мы интегрировались в мировую экономику. Специализация — полезные ископаемые и продукция первичного передела плюс немного сборка готовой продукции и ОПК. Сменить специализацию быстро невозможно»,— заключает Владимир Сальников из ЦМАКПа. Он добавляет, что политика импортозамещения актуальна прежде всего для отраслей, связанных с обеспечением национальной безопасности, остальным важнее повышение производительности.



В свою очередь, Наталья Волчкова из ЦЭФИРа считает, что главная проблема РФ — «плохая структура экспорта» — и политика импортозамещения не сможет ее улучшить, как не сможет ускорить и темпы экономического роста, так как она негативно влияет на внутреннюю конкуренцию и цены, а также на производительность тех же экспортных отраслей. «Импорт помогает вытеснить из экономики менее производительные компании, высвобождая ресурсы для более высокопроизводительных»,— отмечает она. По ее словам, также импорт — это инструмент диверсификации экспорта, что особенно важно в контексте интеграции российских компаний в международные цепочки создания добавленной стоимости. По оценкам госпожи Волчковой, ограничение импорта во всех таргетируемых правительством отраслях сократит рост экономики в пятилетней перспективе на 0,007 процентного пункта.



Источник: Коммерсант.

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