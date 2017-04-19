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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Представители астраханского филиала МРСК Юга приняли участие в мероприятиях Международного каспийского технологического форума "Технокаспий-2017"

Представители астраханского филиала МРСК Юга приняли участие в мероприятиях Международного каспийского технологического форума Технокаспий-2017

26 апреля 2017, 17:12
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: АСТРАХАНЬЭНЕРГО

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Представители астраханского филиала ПАО «МРСК Юга» (входит в группу компаний «Россети») приняли участие в мероприятиях II Международного каспийского технологического форума «Технокаспий-2017». Форум прошел в Астрахани 20-22 апреля в рамках празднования 300-летия Астраханской области.

Участником отправной точки мероприятия - торжественной церемонии, посвященной началу строительства сухогруза RSD-49 на судостроительном заводе «Лотос» - стал 1-й заместитель директора - главный инженер астраханского филиала МРСК Юга Андрей Кудаков. Представитель компании также принял участие в закладке камня на месте строительства завода ООО «АТЕФ РУСС» по производству трансформаторного оборудования.

Обе церемонии, организатором которых стало министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области состоялись 20 апреля в особой экономической зоне «Лотос», расположенной в Наримановском районе.

Для справки: форум «Технокаспий-2017» является главным технологическим форумом в Каспийском макрорегионе и проходит в Астраханской области во 2 раз. Цель мероприятия - объединение представителей инвестиционных, деловых и научных кругов, институтов развития, органов государственной власти, лидеров высокотехнологичных секторов экономики из России и зарубежных стран.

В форуме примут участие представители Азербайджанской Республики, Исламской Республики Иран, Республики Казахстан, Туркменистана, также ожидаются делегации из Италии, Греции, Словакии и Индии.

В рамках культурной программы форума состоятся отборочный тур Всероссийского кулинарного чемпионата «CHEF A LA RUSSE», Фестиваль «Вобла-2017», Каспийская неделя моды «Мода, технологии, инновации» и другие мероприятия.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго"
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