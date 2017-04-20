"Ростелеком" расширяет географию GPON в Калужском регионе

Фоторепортаж
26 апреля 2017, 15:40
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РОСТЕЛЕКОМ, ВОЛС
Калужский филиал «Ростелекома» продолжает внедрение технологии GPON (Gigabit passive optical network – гигабитная пассивная оптическая сеть) в Калужской области. На сегодняшний день оптической сетью охвачено 9 крупных коттеджных поселков и ряд многоквартирных новостроек в Калуге и Обнинске. Таким образом, почти 2500 домохозяйств в области могут оценить скорость и качество услуг по технологии GPON от «Ростелекома».
GPON – одна из самых современных технологий доступа в интернет, позволяет подключить абонента по персональному волоконно-оптическому кабелю, который заводится прямо в квартиру или частный дом без промежуточного оборудования. Технология гарантирует защиту оборудования пользователя от внешних природных воздействий и несанкционированного доступа, а также минимальное потребление электрической энергии. Главное преимущество GPON – значительное увеличение пропускной способности сети и обеспечение доступа в интернет на скорости в несколько сот мегабит в секунду.
На базе сети GPON помимо услуг triple-play («Домашний телефон», «Домашний Интернет», «Интерактивное ТВ») возможна организация видеонаблюдения в режиме online, телеметрии, охранно-пожарной сигнализации и других дополнительных сервисов, чувствительных к скорости доступа. Технология обладает возможностью наращивания узлов сети и пропускной способности в зависимости от растущих потребностей клиентов.
Воспользоваться высокоскоростным Интернетом, в том числе по Wi-Fi, цифровой телефонией и цифровым интерактивным телевидением высокой четкости по современной оптической технологии сегодня могут жители ряда улиц Правобережья и центра Калуги, жилого комплекса «Комфорт-парк», коттеджного поселка «Молодежный» и микрорайона «Терепец» в областном центре, жители Обнинска, проживающие в микрорайоне «Заовражье», ЖК «Рассвет», а также население п. Заречье и СНТ «Утес» Тарусского района, города Ермолино Боровского района и п. Учхоз Дзержинского
района Калужской области.
Грядущим строительством будут охвачены новые объекты Калуги и Калужской области.