РусГидро выплатило купонный доход по облигациям

Фоторепортаж
26 апреля 2017, 17:43
Рубрика: Энергетика
Метки: РУСГИДРО
ПАО «РусГидро» осуществило выплату купонного дохода по облигациям серии 09 (государственный регистрационный номер 4-09-55038-E от 27.12.2012).
В соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, купонный доход из расчета 12,75% годовых перечислен держателям облигаций в дату окончания четвертого купонного периода – 25 апреля 2017 года. Общая сумма выплат составила 635 800 000 рублей. Купонный доход на одну облигацию – 63 рубля 58 копеек.
ПАО «РусГидро» в апреле 2015 года разместило облигации серии 09 на общую сумму 10 млрд рублей. Ставки 1-5 купонов по облигациям были определены в размере 12,75% годовых. Облигации включены в третий уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа.