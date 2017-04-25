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Отраслевые новости: Энергетика

РусГидро выплатило купонный доход по облигациям

РусГидро выплатило купонный доход по облигациям

26 апреля 2017, 17:43
Рубрика: Энергетика
Метки: РУСГИДРО

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ПАО «РусГидро» осуществило выплату купонного дохода по облигациям серии 09 (государственный регистрационный номер 4-09-55038-E от 27.12.2012).

В соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, купонный доход из расчета 12,75% годовых перечислен держателям облигаций в дату окончания четвертого купонного периода – 25 апреля 2017 года. Общая сумма выплат составила 635 800 000 рублей. Купонный доход на одну облигацию – 63 рубля 58 копеек.

ПАО «РусГидро» в апреле 2015 года разместило облигации серии 09 на общую сумму 10 млрд рублей. Ставки 1-5 купонов по облигациям были определены в размере 12,75% годовых. Облигации включены в третий уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа.

Компания: ПАО "РусГидро"
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