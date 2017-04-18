Станции АО "ДВЭУК" увеличили производство тепло- и электроэнергии в 1 квартале 2017 года

Фоторепортаж
26 апреля 2017, 17:25
Рубрика: Энергетика
Метки: ДВЭУК
С января по март 2017 года мини-ТЭЦ на о. Русский во Владивостоке выработали 45,121 млн кВт⋅ч электроэнергии и отпустили 72,393 тыс. Гкал тепловой энергии.
По сравнению с аналогичным периодом 2016 года станции АО «ДВЭУК» увеличили производство электроэнергии на 29%, теплоэнергии – на 3,6%. Удельный расход условного топлива (УРУТ) на производство электроэнергии вырос на 5,3% и составил 192,91 г/кВт⋅ч. УРУТ на отпуск тепловой энергии вырос на 8,7% и составил 199,35 кг/Гкал.
Выработку тепло- и электроэнергии осуществляют мини-ТЭЦ «Центральная» (установленная электрическая мощность 33 МВт, тепловая – 123,3 Гкал/час) и мини-ТЭЦ «Океанариум» (13,2 МВт и 29,54 Гкал/час соответственно).
Станции обеспечивают энергоснабжение кампуса Дальневосточного федерального университета, Научно-образовательного комплекса «Приморский океанариум», а также объектов социальной и коммунальной инфраструктуры островной территории.
Источники генерации являются частью энергетического кластера, созданного АО «ДВЭУК» в рамках подготовки г. Владивостока к проведению саммита АТЭС-2012. Всего на о. Русский построены три мини-ТЭЦ, более 5 км магистральных теплотрасс и 10,5 км распределительной электросети с подстанциями.