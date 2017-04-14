Центр обслуживания потребителей филиала ПАО "МРСК Волги" - "Чувашэнерго" подвел итоги работы за I квартал 2017 года

Центр обслуживания потребителей филиала ПАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго» подвел итоги работы в первом квартале текущего года. За первые три месяца по различным вопросам в ЦОП поступило 801 обращение. В большинстве случаев от клиентов поступают заявки на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго». В I квартале 2017 года таких обращений было 480.



За отчетный период заключено 420 договоров (с учетом поданных заявок в более ранние периоды) на технологическое присоединение на общую максимальную мощность порядка 6 984 кВт. Помимо заявок на техприсоединение, клиенты обращаются по целому ряду других вопросов, связанных с электрификацией в сельских населенных пунктах, оформлением и согласованием документов. К примеру, по вопросам электроснабжения социально значимых объектов за отчетный период поступило 36 обращений. Также поступают заявки по вопросам учета электроэнергии - ремонт, установка, замена, пломбировка приборов учета и т.д.



В числе наиболее актуальных по-прежнему остается оформление документов по разграничению балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности (366 обращений).



Напомним, что кроме Центра обслуживания клиентов в Чебоксарах, расположенного на пр. И. Яковлева 4/4 (1 этаж), потребители Чувашской Республики могут направить свои обращения и в отделения, которые находятся в городах Чебоксары (ул. Гладкова, 13, т. (8352) 39-95-65), Алатырь (ул. Гагарина, 19, т. (83531) 2-97-03) и Канаш (ул. Железнодорожная, 267, т. (83533) 3-89-63). Кроме того, для удобства клиентов прием заявок проводится в каждом из районов электрических сетей, а также по почте.



На официальном сайте ПАО «МРСК Волги» (www.mrsk-volgi.ru) функционирует личный кабинет. С его помощью можно подать заявки на технологическое присоединение и другие услуги. Также подать заявку на подключение к электрическим сетям, рассчитать мощность и стоимость подключения можно на федеральном портале электросетевых услуг https://портал-тп.рф.