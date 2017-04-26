Тимашевские энергетики и огнеборцы провели совместные занятия для Медведовских школьников

Фоторепортаж
26 апреля 2017, 14:25
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО
В рамках Года Гражданской обороны специалисты Тимашевского филиала ПАО «Кубаньэнерго» (группа компаний «Россети») и 13 отряда Федеральной противопожарной службы провели для учащихся совместный урок по электро- и пожарной безопасности.
Мероприятие для учащихся 4-х классов школ №№ 10 и 13 ст. Медведовской прошло на базе 28-й пожарно-спасательной части по охране. Для ребят провели экскурсию по подразделению, рассказали о видах пожарной техники, познакомили с оснащением пожарных автомобилей. Рассказали о профессиях спасателей, продемонстрировали выезд пожарного отделения по учебной тревоге, развёртывание и тушение условного пожара.
В актовом зале пожарно-спасательной части специалисты Тимашевских электросетей провели для школьников беседу по электробезопасности с демонстрацией обучающих видеороликов, мультфильмов и документальных сюжетов по профилактике осторожного обращения с электрическим током и предупреждению несчастных случаев на энергообъектах.
– Встреча была важной для всех: взрослые предупредили детей об опасностях шалости и небрежности с огнём и электрическим током, а дети своими вопросами, активностью и искрящимися глазами продемонстрировали взрослым свою заинтересованность свою благодарность за встречу, – отметила специалист 13 отряда ФПС Марина Гореная.
Самым важным моментом урока для четвероклассников стало знакомство с манекеном «Максим», на котором энергетики учили ребят способам оказания первой медицинской помощи при поражении электрическим током. Все учащиеся, и хрупкие девочки, и спортивные мальчики очень желали спасти «Максима» и попробовать себя в роли спасателя.
– Совместное мероприятие с представителями противопожарной службы, несомненно, вызывает в детях неподдельный интерес. Наша задача – предостеречь наших детей, привить подрастающему поколению понимание того, что привычные в обиходе вещи: электрический ток, огонь, вода могут быть не только друзьями, но и таят в себе и смертельную опасность, – рассказал директор Тимашевских электросетей Сергей Соболев.