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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Тимашевские энергетики и огнеборцы провели совместные занятия для Медведовских школьников

Тимашевские энергетики и огнеборцы провели совместные занятия для Медведовских школьников

26 апреля 2017, 14:25
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО

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В рамках Года Гражданской обороны специалисты Тимашевского филиала ПАО «Кубаньэнерго» (группа компаний «Россети») и 13 отряда Федеральной противопожарной службы провели для учащихся совместный урок по электро- и пожарной безопасности.

Мероприятие для учащихся 4-х классов школ №№ 10 и 13 ст. Медведовской прошло на базе 28-й пожарно-спасательной части по охране. Для ребят провели экскурсию по подразделению, рассказали о видах пожарной техники, познакомили с оснащением пожарных автомобилей. Рассказали о профессиях спасателей, продемонстрировали выезд пожарного отделения по учебной тревоге, развёртывание и тушение условного пожара.

В актовом зале пожарно-спасательной части специалисты Тимашевских электросетей провели для школьников беседу по электробезопасности с демонстрацией обучающих видеороликов, мультфильмов и документальных сюжетов по профилактике осторожного обращения с электрическим током и предупреждению несчастных случаев на энергообъектах.

– Встреча была важной для всех: взрослые предупредили детей об опасностях шалости и небрежности с огнём и электрическим током, а дети своими вопросами, активностью и искрящимися глазами продемонстрировали взрослым свою заинтересованность свою благодарность за встречу, – отметила специалист 13 отряда ФПС Марина Гореная.

Самым важным моментом урока для четвероклассников стало знакомство с манекеном «Максим», на котором энергетики учили ребят способам оказания первой медицинской помощи при поражении электрическим током. Все учащиеся, и хрупкие девочки, и спортивные мальчики очень желали спасти «Максима» и попробовать себя в роли спасателя.

– Совместное мероприятие с представителями противопожарной службы, несомненно, вызывает в детях неподдельный интерес. Наша задача – предостеречь наших детей, привить подрастающему поколению понимание того, что привычные в обиходе вещи: электрический ток, огонь, вода могут быть не только друзьями, но и таят в себе и смертельную опасность, – рассказал директор Тимашевских электросетей Сергей Соболев.

Компания: ПАО "Кубаньэнерго"

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