В Белгородэнерго подведены итоги осенне-зимнего периода 2016-2017 гг.

В филиале ПАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго» подведены итоги осенне-зимнего периода 2016-2017 гг. Несмотря на сложные метеоусловия, частые циклоны, время перерывов в электроснабжении потребителей, по сравнению с прошлым годом, сократилось на 25 % (до 57,5 мин.), среднее время ликвидации повреждений в сетях – на 28 %, составив 1 ч. 8 минут.



Зима 2016-2017 года на территории Белгородской области началась раньше обычного. Морозы, циклоны, сопровождавшиеся сильным ветром и обильными осадками, продержали энергетиков в напряжении с начала октября вплоть до 19 апреля, когда регион неожиданно засыпало снегом. В течение осенне-зимнего периода в Белгородэнерго трижды вводили режим повышенный готовности (РПГ), дважды — особый режим работы (ОРР), предусматривающий особый контроль за работой энергообъектов. Благодаря хорошей подготовке и своевременной мобилизации сил и ресурсов оперативно-ремонтного персонала, ситуация ни разу не вышла из-под контроля. Массовых отключений электроэнергии в регионе не фиксировалось.



По словам заместителя начальника департамента ЖКХ Белгородской области — начальника управления развития топливно-энергетического комплекса Алексея Ботвиньева, несмотря на снежную и холодную зиму, белгородские энергетики справились со своей задачей по обеспечению надежного электроснабжения потребителей. «Хочу отметить, что за весь период мы трижды собирались в рамках областного штаба по обеспечению безопасности энергоснабжения, но все заседания носили плановый характер. Экстренных вопросов к энергетикам этой осенью и зимой у нас не возникало, — пояснил замначальника департамента ЖКХ. — Все подготовительные мероприятия были реализованы в установленные сроки и на хорошем уровне. А те меры, которые предпринимались по обеспечению надежного электроснабжения и ликвидации последствий погодных катаклизмов, на мой взгляд, заслуживают самой высокой оценки. Потому что работать ночью, в мороз и метель, при сильном шквалистом ветре, чрезвычайно сложно».



Серьезную проверку на прочность прошел электросетевой комплекс сразу после новогодних праздников. С 9 по 12 января на востоке области начался резкий переход температуры от плюса к минусу, ветер усилился до 17-20 м/с, пошел мокрый снег. На линиях стали формироваться изморозевые отложения толщиной до 5-8 см. Появились обрывы проводов и, как следствие, нарушения в работе линий и трансформаторных подстанций. В помощь энергетикам из Алексеевского, Валуйского, Вейделевского, Волоконовского и Красненского районов были направлены люди и техника из других районов. Бригады круглосуточно осматривали линии, удаляли налипший снег и лед, ликвидировали отключения. Развития аварийной ситуации удалось избежать.



Следующий циклон не заставил себя долго ждать и опустился на Белгородский, Шебекинский и Старооскольский районы 25-26 января. Благодаря экстренной переброске сюда дополнительных бригад и дизель-генераторов массовые отключения электроэнергии не фиксировались.



Заместитель генерального директора — директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» Сергей Демидов отметил, что завершение календарного периода ОЗП (15 апреля) в этом году, пожалуй, впервые не совпало с фактическим. В ночь с 18 на 19 апреля сильный снег и северо-восточный ветер с порывами до 16-17 м/с вызвали налипание на проводах толщиной до 2 см и локальные отключения в Белгородском и Шебкинском районах. Однако ситуацию быстро удалось стабилизировать, к 18.00 19 апреля электроснабжение было полностью восстановлено. «В случае приближения циклонов, заметного ухудшения погоды, температурных минимумов, угрожающих надежной работе сетей, мы тут же предпринимаем меры по консолидации сил и средств и приведению их в полную готовность к проведению аварийно-восстановительных работ, пояснил он. — В последнее время положительно зарекомендовала себя практика экстренной переброски мобильных бригад из одной точки области в другую. Это позволяет в считанные часы взять ситуацию под контроль и не допустить перехода локальных отключений в массовые».



С 1 апреля в Белгородэнерго началась подготовка к следующему осенне-зимнему периоду. Сейчас в филиале работает специальная комиссия, которая проверяет персонал, укомплектованность его спецодеждой, транспортом, оборудованием, материалами и средствами защиты. Проверку уже прошли все 390 бригад филиала. Первого мая стартует сезон массовых ремонтных работ.



В текущем году на ремонтную программу направлено 258,6 млн рублей. Планируется отремонтировать 2272 км линий электропередачи 0,4-110 кВ, 797 подстанций, 451 силовой трансформатор 6-10 кВ, расчистить 465,4 га трасс ЛЭП.



Инвестиционная программа 2017 года запланирована в объеме 2,971 млрд рублей (освоение с НДС), из них порядка 2 млрд будет направлено на надежность. Филиал построит 628 км ЛЭП 0,4-110 кВ и введет 126 МВА новой мощности. Крупными проектами года станут комплексная модернизация ПС 110 кВ «Шеино» в Корочанском районе, завершение реконструкции и ввод в эксплуатацию подстанций 35-110 кВ «Пушкарная» в Старом Осколе, «Малиновка» — в Ракитянском, «Белянка» — в Шебекинском. В целях повышения надежности электроснабжения Шебекинского района планируется реконструировать четыре высоковольтных подстанции («Шебекино», «Муром», «Новая Таволжанка» и «Черемошное») и завершить строительство кабельной линии 35 кВ «Муром — Новая Таволжанка».



На 60 % в этом году будет увеличена программа техперевооружения и реконструкции ветхих и отслуживших свой срок сетей, в денежном выражении она составит 733 млн рублей. Комплексная модернизация сетевой инфраструктуры пройдет в 35 населенных пунктах 16 районов области. В городах, селах и отдаленных деревнях филиал реконструирует в общей сложности 256 км ЛЭП 0,4-10 кВ, установит 93 новых трансформаторных подстанции.



Выполнение всех запланированных объемов обеспечит надежное и качественное электроснабжение потребителей в осенне-зимний период 2017-2018 гг.