В "Экспофоруме" наградили изобретателей в сфере ТЭК

Фоторепортаж
26 апреля 2017, 15:00
Рубрика: Выставки, форумы
Метки: РМЭФ-2017
В рамках Российского международного энергетического форума состоялась церемония награждения лауреатов и победителей международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок, направленных на развитие топливно-энергетической и добывающей отраслей.
На конкурс 2017 года было подано 258 работ от 83 предприятий, относящихся к нефтегазовой отрасли, угольной и торфяной промышленности, электроэнергетике, возобновляемой энергетике, трубопроводному транспорту, атомной энергетике и горнодобывающей промышленности.
Разработки оценивались по 12 направлениям и должны были отвечать требованиям актуальности, новизны, экономической эффективности, возможности коммерческого использования и т.д. Основные направления конкурса – автоматизированные системы обработки информации и управления, информатика и вычислительная техника, компьютерные технологии, модернизация и ремонт оборудования, охрана труда и техника безопасности, промыслово-геологические исследования, совершенствование организации и условий труда, механизация ручного труда, экология и природопользование, энергоэффективность и энергосбережение и другие.
Победителями конкурса стали специалисты и авторские коллективы таких компаний, как: ООО «Газпром энергохолдинг», ПАО «Мосэнерго», ПАО «ТГК-1», Ставропольская ГРЭС, Красноярская КРЭС-2, НПК УТС ИНТЕГРАЦИЯ, ПАО «Газпром нефть», ООО «Газпром нефть шельф», ООО «Газпром нефть НТЦ», ООО «Аргос», ООО «Ланкор», ПАО «Транснефть», Донской государственный технический университет, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, ООО «РН-Уватнефтегаз», АО «Новомет-Пермь», ПАО «Татнефть», «Азнакаевскнефть», РАН, ПАО «Россети», ПАО «ФИЦ».
Конкурс проходит ежегодно с 2012 года при поддержке Минэнерго России и призван способствовать инновационному развитию топливно-энергетической и добывающей отрасли, укреплению кадрового потенциала. Организатором выступает компания «Технологии развития», при поддержке Федерального Собрания Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти и региональных органы государственной власти РФ, Российской академии наук.