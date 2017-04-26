В "Газпроме" рассказали, как сократится транзит через Украину к 2020 году

"Газпром" может продолжить транзит газа через Украину после 2019 года, но в гораздо меньших объемах – примерно 15 миллиардов кубометров в год, заявил глава компании Алексей Миллер.



"Газпром" планирует построить два новых морских газопровода для поставок в Европу — по дну Балтийского и Черного морей. Вопрос о заключении с Украиной нового транзитного контракта взамен истекающего в 2019 году остается открытым. В феврале президент РФ Владимир Путин говорил, что транзит российского газа через Украину в ЕС может сохраниться после 2019 года, если это будет экономически целесообразно.



"Мы готовы к переговорам. Однако мы можем говорить о гораздо меньших объемах (транзита газа через Украину — ред.) Возможно, около 15 миллиардов кубометров в год для стран, которые граничат с Украиной", — сказал Миллер в телефонном интервью агентству Рейтер.



Он пояснил, что снижение объемов транзита газа связано с тем, что все большая доля сырья добывается на полуострове Ямал. "Если посмотреть из космоса, можно провести прямую линию через Прибалтику между новыми центрами добычи и немецким Грайфсвальдом (где заканчивается газопровод "Северный поток" – ред.) Этот маршрут на 2 тысячи километров короче маршрута через Украину", — сказал он.



При этом "Газпром" ожидает увеличения своей доли на европейском рынке. Миллер отметил, что в 2017 году компания уже на 10% превысила свой рекорд предыдущего года по поставкам в Европу. Повышению доли "Газпрома", в частности, будет способствовать сокращение добычи в Северном море. Кроме того, трубопроводный газ продолжит составлять конкуренцию СПГ, т.к. он дешевле, отметил Миллер. "Трубопровод выигрывает у СПГ (по цене — ред.) и будет делать это в будущем", — считает глава "Газпрома".



Миллер отметил обоюдную зависимость компании и ее европейских потребителей друг от друга. "Наша зависимость взаимна: когда мы инвестируем в разработку месторождений и строительство газопроводов, "Газпром" надеется на будущий спрос и де-факто зависит от европейского рынка так же, как Европа зависит от российского газа", — сказал он.



Источник: РИА Новости.

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