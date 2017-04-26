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Отраслевые новости: Энергетика

В столице Мордовии завершается отопительный сезон

В столице Мордовии завершается отопительный сезон

26 апреля 2017, 13:15
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС

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27 апреля Филиал «Мордовский» ПАО «Т Плюс» в соответствии с постановлением администрации столицы республики о завершении отопительного периода (ОЗП) 2016-2017 гг. №878 от 24.04.2017г. начнет снижать отопительную нагрузку систем теплоснабжения г.о. Саранск. Напомним, что в прошлом году ОЗП в столице Мордовии завершился 13 апреля.

Мордовскими теплоэнергетиками будут проведены операции по переключению теплосетей на летний режим работы остановом насосных станций, а также закрытием запорной арматурой и установкой заглушек в теплосети. Кроме того, подобные технические мероприятия должны проводить управляющие компании, ТСЖ и другие предприятия сферы ЖКХ столицы Мордовии.

По словам директора филиала «Мордовский» Александра Суслова, осенне-зимний период 2016-2017 гг. прошел в обычном режиме, кроме одного инцидента. «В целом оцениваю прохождение этого отопительного периода удовлетворительно», - отметил Александр Суслов.

Согласно годовому графику ремонта основного оборудования на энергообъектах филиала в 2017 году намечено отремонтировать 37 единиц основного генерирующего оборудования, в том числе 11 паровых турбин, 17 энергетических котлоагрегатов, 9 водогрейных котлов.

В число наиболее значимых работ ремонтной кампании текущего года входит проведение капитального ремонта турбоагрегата ст. № 5 установленной мощностью 110 МВт  и котлоагрегата ст. № 8 паропроизводительностью 500 т/ч Саранской ТЭЦ-2, капитальный ремонт турбоагрегата ст. № 7 установленной мощностью 110 МВт  и средний ремонт котлоагрегата ст. №7 паропроизводительностью 220 т/ч Пензенской ТЭЦ-1. Выполнение ремонтных мероприятий позволит повысить общую надежность оборудования, восстановить нормативные параметры его работы.

В рамках подготовки теплосетевого хозяйства филиала «Мордовский» группы «Т Плюс» планируется перекладка по программе ремонтов около 20,6 км в однотрубном исчислении трубопроводов схемы теплосети в г. Саранск и более 6 км в однотрубном исчислении трубопроводов схемы теплосети в г. Пенза.

Плановые ремонтные работы будут выполнены на вспомогательном оборудовании энергообъектов, зданиях и сооружениях, находящихся в зоне ответственности филиала, в частности, на дымовых трубах Пензенских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2.

Проводимая ремонтная кампания направлена на обеспечение надежного прохождения энергообъектами филиала следующего периода осенне-зимнего максимума нагрузок, бесперебойное и качественное энергоснабжение потребителей двух регионов.

Компания: ПАО "Т Плюс"

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