Власти утвердили процедуры в сфере строительства сетей теплоснабжения

Фоторепортаж
26 апреля 2017, 16:43
Рубрика: Россия
Метки: ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА
Кабмин утвердил исчерпывающий перечень процедур в сфере строительства сетей теплоснабжения, текст постановления опубликован на сайте правительства.
"Подготовлено Минстроем России. Подписанным постановлением утверждены исчерпывающий перечень процедур в сфере строительства сетей теплоснабжения, правила внесения в него изменений, правила ведения реестра описаний включённых в перечень процедур", — говорится в справке к документу.
Подчеркивается, что подписанный документ позволит обеспечить прозрачность строительства сетей теплоснабжения, снизит административные барьеры в строительстве, а также будет стимулировать конкуренцию в строительной отрасли.