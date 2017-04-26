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Отраслевые новости: Россия

Власти утвердили процедуры в сфере строительства сетей теплоснабжения

Власти утвердили процедуры в сфере строительства сетей теплоснабжения

26 апреля 2017, 16:43
Рубрика: Россия
Метки: ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

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Кабмин утвердил исчерпывающий перечень процедур в сфере строительства сетей теплоснабжения, текст постановления опубликован на сайте правительства.

"Подготовлено Минстроем России. Подписанным постановлением утверждены исчерпывающий перечень процедур в сфере строительства сетей теплоснабжения, правила внесения в него изменений, правила ведения реестра описаний включённых в перечень процедур", — говорится в справке к документу.

Подчеркивается, что подписанный документ позволит обеспечить прозрачность строительства сетей теплоснабжения, снизит административные барьеры в строительстве, а также будет стимулировать конкуренцию в строительной отрасли.

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