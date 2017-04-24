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Отраслевые новости: Энергетика

Во Владивостоке десять тысяч должников за тепло могут лишиться услуг канализации и горячей воды

Во Владивостоке десять тысяч должников за тепло могут лишиться услуг канализации и горячей воды

26 апреля 2017, 13:23
Рубрика: Энергетика
Метки: ДГК

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Более 10 000 жителей Владивостока могут лишиться коммунальных «удобств» из-за долга перед реусрсоснабжающими компаниями. В апреле они получат предупреждения о необходимости оплаты задолженности за уже потребленные услуги отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения. Данные потребители в совокупности накопили долги более чем на 800 миллионов рублей перед филиалом «Приморская генерация» АО «ДГК», и более 220 миллионов рублей  перед КГУП «Приморский водоканал». Все они не оплачивали квитанции более двух месяцев.

Теперь, если абоненты не погасят долги или не заключат соглашение о реструктуризации, уже через 20 дней после доставки предупреждения поставщики коммунальных услуг перейдут к крайним мерам. Неплательщиков ждет не только отключение горячего водоснабжения, но и установка заглушки в канализационной системе. Кроме этого недобросовестным абонентам будет предъявлен иск о взыскании долга в судебном порядке. Помимо основной суммы должникам будут предъявлены требования по штрафным санкциям, а также судебные издержки (государственная пошлина и другие расходы по взысканию долга в судебном порядке). Также должникам будет приостановлена выплата субсидий и льгот, а в банки направлена информация о необходимости ограничения в предоставлении займов.

Вновь получить доступ к горячему душу и санузлу можно будет только после полного расчета с «ДГК» и КГУП «Приморский водоканал» и  возмещения всех затрат, связанных с ограничением и восстановлением  услуг водоотведения и горячего водоснабжения.

«У поставщиков коммунальных ресурсов, таких как «ДГК» и «Приморский водоканал», нет иных средств, кроме платежей потребителей, для обеспечения работоспособности предприятий, проведения обязательных плановых ремонтов и поддержания в надежном состоянии сложного оборудования, которое обеспечивает выработку и транспортировку тепловой энергии, холодного водоснабжения. Только поэтому мы вынуждены объединить усилия и решиться на крайние меры воздействия на должников. Предупреждения – это последняя попытка наладить конструктивный диалог, тем более что мы всегда идем навстречу своим потребителям, и предлагаем заключить соглашение о реструктуризации, которое позволяет гасить долг частями, а также защищает от начисления пеней и судебных разбирательств», - рассказал Валерий Червонный, зам. директора по сбыту филиала «Приморская генерация» АО «ДГК».

Компания: АО "ДГК"

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