Экспоненты "Энергетики и электротехники" представили инновационные разработки

Оригинальные решения и новые разработки демонстрируют в эти дни российские и иностранные компании в «Экспофоруме» на международной выставке «Энергетика и электротехника». Преимущества оборудования могут быть самыми разными: от цены и особенностей «начинки» до функциональности. При этом экспоненты готовы делать ставку на запрос клиента, стараясь учесть самые строгие и уникальные пожелания.



Компания LAMPAR SRL представила на выставке компоненты для электродвигателей – графитовые щетки, которые используются во многих электрических объектах: от домашнего миксера до больших двигателей. Щетки из металлографита производят в Италии с 1985 года. «Изделия предназначены для электрических вращающихся машин низкого напряжения и защищают оборудование от перегрева, лишнего техобслуживания», – говорит Марина Шишкина, представитель департамента экспорта и импорта компании.



Производство измерительных трансформаторов тока и напряжения – область применения инновационных идей. Так, ООО «Электрощит-Кo» представило трансформатор, созданный с помощью автоматической заливки под давлением. Менеджер проектов предприятия Фархад Мамарахимов рассказывает, что новая линия оборудования запущена в мае 2016 года, и это единственная разработка в России, созданная таким способом. Новая технология позволяет произвести надежный и точный трансформатор под любые потребности за 1,5-2 часа, при этом цена изделия повышается незначительно.



АО «КЭМОНТ» – крупнейшее предприятие в Казахстане по сборке электротехнического оборудования. Предприятие располагается в Усть-Каменогорске и имеет собственное производство. На выставке компания показала ячейку «Ульба» – комплектное устройство для приема, управления, распределения электрической энергии. Оно предназначено для применения в составе систем энергоснабжения, управления и автоматики в качестве распределительных щитов, силовых распределительных пунктов, щитов и шкафов управления и автоматики. Начальник отдела сопровождения продаж Виктор Алексеев говорит: «В Астане с июня по сентябрь 2017 года пройдет международная выставка «Экспо-2017» – «Энергия будущего», стенд которой мы застраиваем. Благодарим организаторов и участников выставки «Энергетика и электротехника» за теплый прием и профессиональную организацию работы и приглашаем всех в Астану!»



Запирающие системы для промышленности представила группа Euro-Locks. 6 заводов компании в Европе производят системы для широкого круга производственных компаний: более 60 миллионов изделий ежегодно. В Россию замки приезжают из Польши, а востребованы такие изделия у производителей электрошкафов, щитов, телекоммуникационного оборудования и сейфов. Представители завода рассказали, что производства запирающих систем в России нет, и компания помогает клиентам подобрать подходящее решение по запросу.



В рамках экспозиции «Энергетика и электротехника» российская компания «Петерпайп» представила технологию применения комбинированной изоляции с использованием высокотемпературного гибкого материала для транспортировки теплоносителя с температурой до 250 С и выше. Материал разработан специалистами завода на основе жидкого стекла и минеральных наполнителей, который во многом превосходит своего импортного аналога. Запатентована конструкция комбинированной теплоизоляции позволяет существенно повысить энергоэффективность элементов теплотрасс и снизить затраты по изготовлению и прокладке паропроводов.



На выставке был показан также элемент трубопровода в 3-трубном исполнении с комбинированной изоляцией для транспортировки теплоносителя до 200С и другие устройства.