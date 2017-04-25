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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

МОЭСК обеспечит электроснабжение крупнейшей школы Европы

МОЭСК обеспечит электроснабжение крупнейшей школы Европы

26 апреля 2017, 16:35
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МОЭСК

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 «Московские кабельные сети» - филиал ПАО «МОЭСК» (входит в группу компаний ПАО «Россети») готовится выдать электроэнергию самой большой школе Европы, расположенной в районе Некрасовка на юго-востоке Москвы.

Для выполнения договора технологического присоединения энергетики в кратчайшие сроки обеспечили строительство новой трансформаторной подстанции. В ней смонтированы два трансформатора мощностью 1000 кВА каждый. Также проложено 0,2 км кабельных линий  напряжением 10 кВ и более 2 км – 0,4 кВ.

Некрасовка уже в этом году получит четырехэтажную школу в форме буквы «М» на 2100 мест. Изначально ее планировали сдать в 2018 году, но детям растущего района столицы нужны новые классы. Строители ускорили работу и готовят здание к вводу. Школа будет нести свет знаний, а энергетики обеспечат свет в ее аудиториях.  В настоящее время Московские кабельные сети завершают работу по выдаче энергомощности учебному заведению.

Компания: ПАО "МОЭСК"
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