 
Подписаться на новости
Отраслевые новости: Энергетика

3 потребителя Лучегорска вошли в число победителей акции "Надежный партнер" по итогам 2016 года

3 потребителя Лучегорска вошли в число победителей акции Надежный партнер по итогам 2016 года

27 апреля 2017, 11:21
Рубрика: Энергетика
Метки: ЛУТЭК

Обсудить на форуме

101 просмотр

Организационный комитет АО «Дальневосточная генерирующая компания» в рамках ежегодно проводимого регионального этапа всероссийской акции «Надежный партнер» в числе лучших потребителей тепловой энергии за 2016 год назвал 3-х абонентов-юридических лиц филиала «ЛуТЭК». Организатором акции на территории Дальнего Востока выступает ПАО «РусГидро».

В номинации «Промышленные потребители» победителем признано ОАО «Типография № 20». В номинации «Бюджетные потребители» - ФКУ «Управление вневедомственной охраны» УМВД РФ по Приморскому краю. Данные абоненты завоевывают звание победителей второй год подряд. В номинации «Предприятия малого бизнеса» в число лидеров конкурса впервые вошло ООО «Детский хирургический кабинет».

В мае победители акции будут награждены памятными дипломами «Надежный партнер» от АО «ДГК».

В дальневосточном этапе всероссийского конкурса участвовали свыше 530 потребителей-юридических лиц п. Лучегорск, находящегося в зоне ответственности филиала «ЛуТЭК». Отбор номинантов производился по следующим параметрам: полное выполнение договорных условий теплоснабжения в 2016 году, соблюдение сроков оплат в соответствии с действующим законодательством, своевременное подписание актов сверки.

Рейтинг лучших потребителей будет опубликован на официальном сайте АО «ДГК» http//dvgk.ru, а также станет частью большого рейтинга Группы РусГидро.

Компания: АО "ДГК"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!