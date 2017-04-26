3 потребителя Лучегорска вошли в число победителей акции "Надежный партнер" по итогам 2016 года

Фоторепортаж с экспозиции
27 апреля 2017, 11:21
Рубрика: Энергетика
Метки: ЛУТЭК
Организационный комитет АО «Дальневосточная генерирующая компания» в рамках ежегодно проводимого регионального этапа всероссийской акции «Надежный партнер» в числе лучших потребителей тепловой энергии за 2016 год назвал 3-х абонентов-юридических лиц филиала «ЛуТЭК». Организатором акции на территории Дальнего Востока выступает ПАО «РусГидро».
В номинации «Промышленные потребители» победителем признано ОАО «Типография № 20». В номинации «Бюджетные потребители» - ФКУ «Управление вневедомственной охраны» УМВД РФ по Приморскому краю. Данные абоненты завоевывают звание победителей второй год подряд. В номинации «Предприятия малого бизнеса» в число лидеров конкурса впервые вошло ООО «Детский хирургический кабинет».
В мае победители акции будут награждены памятными дипломами «Надежный партнер» от АО «ДГК».
В дальневосточном этапе всероссийского конкурса участвовали свыше 530 потребителей-юридических лиц п. Лучегорск, находящегося в зоне ответственности филиала «ЛуТЭК». Отбор номинантов производился по следующим параметрам: полное выполнение договорных условий теплоснабжения в 2016 году, соблюдение сроков оплат в соответствии с действующим законодательством, своевременное подписание актов сверки.
Рейтинг лучших потребителей будет опубликован на официальном сайте АО «ДГК» http//dvgk.ru, а также станет частью большого рейтинга Группы РусГидро.