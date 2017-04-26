Александр Новак провел встречу с Министром энергетики Боливии Рафаэлем Аларконом

Фоторепортаж
27 апреля 2017, 10:33
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО
Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак провел встречу c Министром энергетики Многонационального Государства Боливия Рафаэлем Аларконом.
«Сотрудничество в сфере энергетики является ключевым направлением российско-боливийского взаимодействия и занимает одно из центральных мест в рамках повестки дня наших межгосударственных переговоров», - отметил российский Министр.
«Мы заинтересованы в развитии взаимовыгодного партнерства с Боливией в энергетическом секторе и намерены в дальнейшем вести работу по углублению нашего двустороннего взаимодействия. Россия обладает современными технологиями в указанной области и готова предоставить их боливийским партнерам», - подчеркнул Александр Новак.
В ближайшее время планируется подписать Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере электроэнергетики, который станет основой для сотрудничества между энергетическими компаниями двух стран.
Кроме того, глава Минэнерго России обсудил со своим боливийским коллегой заинтересованность российских компаний в кооперации в области литиевой промышленности и потенциал сотрудничества в электроэнергетической сфере.
В ходе встречи главы энергетических ведомств положительно оценили взаимодействие России и Боливии в области использования атомной энергии в мирных целях.