 
Подписаться на новости
Отраслевые новости: Минэнерго РФ

Александр Новак провел встречу с Министром энергетики Боливии Рафаэлем Аларконом

Александр Новак провел встречу с Министром энергетики Боливии Рафаэлем Аларконом

27 апреля 2017, 10:33
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО

Обсудить на форуме

127 просмотров

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак провел встречу c Министром энергетики Многонационального Государства Боливия Рафаэлем Аларконом.

«Сотрудничество в сфере энергетики является ключевым направлением российско-боливийского взаимодействия и занимает одно из центральных мест в рамках повестки дня наших межгосударственных переговоров», - отметил российский Министр.

«Мы заинтересованы в развитии взаимовыгодного партнерства с Боливией в энергетическом секторе и намерены в дальнейшем вести работу по углублению нашего двустороннего взаимодействия. Россия обладает современными технологиями в указанной области и готова предоставить их боливийским партнерам», - подчеркнул Александр Новак.

В ближайшее время планируется подписать Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере электроэнергетики, который станет основой для сотрудничества между энергетическими компаниями двух стран.

Кроме того, глава Минэнерго России обсудил со своим боливийским коллегой заинтересованность российских компаний в кооперации в области литиевой промышленности и потенциал сотрудничества в электроэнергетической сфере.

В ходе встречи главы энергетических ведомств положительно оценили взаимодействие России и Боливии в области использования атомной энергии в мирных целях.

Компания: Министерство энергетики РФ
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!