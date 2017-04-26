Благодаря усилиям энергетиков Карачаево-Черкесии выявлены хищения электроэнергии на 3,1 миллиона рублей

Специалисты филиала МРСК Северного Кавказа - «Карачаево-Черкесскэнерго» (входит в группу компаний «Россети») в ходе обходов и рейдов по всем населенным пунктам в зоне своей оперативной деятельности в течение первого квартала т.г. выявили 225 фактов безучетного потребления электроэнергии. Объем незаконно потребленной электроэнергии составил 1,5 млн киловатт-часов стоимостью 3,1 млн рублей.



Этого хватило бы для электроснабжения в течение месяца всего населения Абазинского и Хабезского районов, где проживает около 50 тыс. человек.



Самыми злостными нарушителями режима электроснабжения оказались физические лица. Среди этой категории выявлено 205 случаев хищения электроэнергии на сумму более 865 тыс. рублей, а вот по объему безучетно потребленной электроэнергии «лидируют» 20 юридических лиц, которые в общей сложности незаконно потребили свыше 865 тыс. киловатт-часов электроэнергии на сумму почти 2,3 млн рублей.



При этом наибольшее количество фактов воровства электроэнергии выявлено в Прикубанских РЭС, где зафиксировано 77 случаев на сумму свыше 450 тыс. рублей. Так, только в одном населенном пункте – ауле Псыж, выявлено 24 факта хищения электроэнергии. В большинстве случаев при проверке приборов учета специалисты филиала здесь выявили нарушения госпломбы и установку геркона для остановки счетного механизма прибора.



Вместе с тем, свыше 1,1 млн киловатт-часов электроэнергии включены в полезный отпуск, а по 207 составленными актам безучетного потребления электроэнергии, в том числе и в предыдущие периоды, с энерговоров взыскано более 2,1 млн рублей.



Специалисты филиала МРСК Северного Кавказа - «Карачаево-Черкесскэнерго» в ходе проверок, на собраниях общественности и сходах граждан, проводимых в населенных пунктах республики, напоминают, что в случае выявления фактов безучетного потребления электроэнергии, помимо компенсации убытков, понесенных энергокомпанией, потребители-нарушители должны будут оплатить штраф, который для физических лиц составляет 10-15 тысяч рублей, должностных лиц — 30-80 тысяч рублей или дисквалификация на срок от 1 года до 2 лет, юридических лиц – 100-200 тысяч рублей.



Недобросовестные потребители могут быть также привлечены и к уголовной ответственности с минимальным наказанием – штрафом до 80 тысяч рублей, максимальным – лишением свободы на срок до двух лет.