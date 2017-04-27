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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Бригады Кубаньэнерго отремонтировали высоковольтную ЛЭП в Усть-Лабинском районе

Бригады Кубаньэнерго отремонтировали высоковольтную ЛЭП в Усть-Лабинском районе

27 апреля 2017, 09:15
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО, ЛЭП

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Специалисты Усть-Лабинского филиала ПАО «Кубаньэнерго» (входит в группу «Россети») завершили комплекс ремонтных работ на линии 110 кВ «Усть-Лабинская тяговая – Ладожская» в Усть-Лабинском районе Краснодарского края.

Энергетики заменили 21 комплект линейно-сцепной арматуры, 83 дефектных изолятора, обновили нумерацию, провели диагностику состояния металлических опор и фундаментов, измерения контура заземления на опорах. Вдоль линии расчистили просеки от древесно-кустарниковой растительности.

ВЛ «Усть-Лабинская тяговая – Ладожская» участвует в электроснабжении семнадцати тысяч жителей и десяти объектов жизнеобеспечения двух населенных пунктов Усть-Лабинского района.

– Ремонтные работы, которые своевременно наши специалисты, позволяют снизить вероятность возникновения технологических нарушений, а главное – обеспечить качество и надежность электроснабжения жителей региона в периоды неблагоприятных погодных условий и максимальных нагрузок, – рассказывает директор Усть-Лабинских электрических сетей Михаил Суворов.

Всего ремонтной программой 2017 года в Усть-Лабинском энергорайоне предусмотрено капитально отремонтировать 7 высоковольтных подстанций и 47 трансформаторных подстанций низкого напряжения. Общая протяженность ЛЭП напряжением 35-110 кВ, которые включены в план ремонтной программы 2017 года, составляет 82 км.

Компания: ПАО "Кубаньэнерго"
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