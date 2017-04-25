Четвёртое японское предприятие в Румынии

Компания Sumitomo Electric Wiring Systems открыла новое производственное предприятие в городе Петрошани (Petrosani) в Румынии. Новый завод - четвёртое предприятие японского производителя на румынском рынке. Этот проект является частью долгосрочной стратегии компании Sumitomo, направленной на концентрацию производственных мощностей компании в Румынии.

В 2015 году компания Sumitomo закрыла своё предприятие в городе Топольчаны (Topolcany) в западной Словакии и перевела своё производство на три действующих завода в городах Дева (Deva), Альба-Юлия (Alba Iulia) и Орэштие (Oràstie). Расположенная в городе Осака, Япония, компания Sumitomo владеет глобальной сетью предприятий, находящихся в 24 странах мира. На этих заводах работают более 60 000 человек, причём 10 000 из них заняты в Европе.

Японская группа компаний поставляет свою продукцию крупным автомобилестроительным фирмам, в том числе GM, Mazda и Honda.