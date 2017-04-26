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Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

CIGRE создает новые рабочие группы исследовательских комитетов B2 и C1

CIGRE создает новые рабочие группы исследовательских комитетов B2 и C1

27 апреля 2017, 11:32
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ

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ТК РНК СИГРЭ информирует:

1. О создании в рамках исследовательского комитета (SC):

B2 - новой рабочей группы (WG) TOR-WG B2.67_Assessment and Testing of Wood and Alternative Material Type Poles;

C1 - новой рабочей группы (WG) TOR-WG C1.38_Valuation as a comprehensive approach to asset management in view of emerging developments;

2. С общей информацией, формами и образцами документов, необходимых для принятия решения о членстве в WGs, можно ознакомиться по ссылке.

3. Количество членов WGs от одной страны ограничено и составляет 1 эксперт от страны, имеющий опыт работы + 1 эксперт-представитель молодежной аудитории специалистов.

4. С контактными данными Представителей РНК СИГРЭ в соответствующих SCs, которым необходимо направить подготовленные документы, можно ознакомиться в таблице по ссылке.

5. Контактные данные Председателей и Секретарей соответствующих SCs, которым Представитель РНК СИГРЭ, после согласования с ТК РНК СИГРЭ, передаст подготовленные кандидатами документы:

SC B2 Chairperson: LUGSCHITZ Herbert, herbert.lugschitz@apg.at

SC B2 Secretary: TROPPAUER Wolfgang, wolfgang.troppauer@mosdorfer.com

SC C1 Chairperson: STASCHUS Konstantin, konstantin.staschus@entsoe.eu

SC C1 Secretary: RODDY Peter, peter.roddy@uk.ngrid.com

Окончательное решение о принятии кандидатов в качестве членов WGs будет приниматься Председателями соответствующих исследовательских комитетов (SCs) CIGRE, о котором будет сообщено по эл. почте кандидата.

Компания: РНК СИГРЭ

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