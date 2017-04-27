Электроэнергию для ЛНР спишут с ФСК

Как сообщает "Ъ", 30 апреля "Совет рынка" (регулятор энергорынков) на заочном заседании наблюдательного совета должен утвердить схему компенсации за "гуманитарные поставки" электроэнергии из РФ в ЛНР. Эту информацию "Ъ" подтвердили источник в Минэнерго РФ и два источника в сетевом комплексе.



С 25 апреля "Укрэнерго" (владеет сетями и является оператором энергосистемы Украины) полностью прекратило подачу электроэнергии в неподконтрольную Киеву ЛНР. После этого Москва заявила, что будет снабжать Луганск энергией в рамках "гуманитарной поддержки", но конкретная схема поставок и их оплаты не раскрывалась (подробнее о ситуации см. "Ъ" от 26 апреля).



Внесение "луганского" вопроса в повестку набсовета инициировало Минэнерго, говорится в пояснительной записке ("Ъ" ознакомился с ней). Суть предложения совпадает с одним из вариантов, которые описывал "Ъ" вчера: поставки в ЛНР будут списываться на технологические потери ФСК. Рост этих потерь компенсируют повышающим коэффициентом в формуле расчета тарифа ФСК (единая ставка 319 руб./МВт ч для Единой энергосистемы России). "Схема размоет поставки электроэнергии в ЛНР по всему российскому энергорынку. Основная нагрузка через оплату тарифа ляжет на всех потребителей, кроме населения",— говорит источник "Ъ" (это также не затронет потребителей, изолированных от ЕЭС России).



Георгий Тука, замминистра Украины по делам временно оккупированных территорий, 25 апреля: "По нашим расчетам, возможностей линии электропитания, которая идет из России, будет достаточно, чтобы удовлетворять спрос на электроэнергию гражданского населения".



Формально при расчете ставки тарифа на передачу по магистральным сетям ФСК будет учитываться повышающий коэффициент на потери в 1,1203. По расчетам Натальи Пороховой из АКРА, это поднимет тариф ФСК на 2,5%.



В пояснительной записке к вопросу отмечается, что коэффициент "отражает соотношение потерь электроэнергии в сетях единой национальной энергетической сети в предшествующие два года". Экономические последствия от принятия изменений не оценивались, говорится в документе. Схема начнет действовать с 30 апреля этого года (но затронет поставки с 1 апреля) до 31 мая 2018 года. В "Совете рынка" запрос "Ъ" переадресовали в Минэнерго, там на запрос "Ъ" не ответили. В ФСК, "Россетях", "Системном операторе" от комментариев отказались.



При транспортировке электроэнергии по сетям высокого напряжения ЕЭС России ФСК в 2015 году потеряла 4,47% от общего объема потребления, что эквивалентно 23,5 млрд кВт ч. Расходы ФСК на оплату потерь в 2015 году составили 14,3 млрд руб., в 2016 году — 14,7 млрд руб. Наталья Порохова оценивает, что нагрузка на потребителей от повышающего коэффициента увеличится на 4,6 млрд руб. в год, а объем электроэнергии, относимый к потерям, вырастет на 2,7 млрд кВт ч. Федор Корначев из Райффайзенбанка говорит, что ФСК сама не переплатит, поскольку потери включаются в тариф как часть расходов, а списанное на потери потребление ЛНР должно увеличить платеж потребителей в ЕЭС России на 2-2,5 млрд руб., что приведет к росту конечной цены на 0,1%. Как отмечает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, коэффициент позволит ФСК "уложить текущие потери в нормативные (плановые потери компании в 2016 году, согласно приказу Минэнерго, должны составить 4,1%)".



ДНР и ЛНР уже снабжаются российским газом с февраля 2015 года — после того, как поставки прервал "Нафтогаз Украины" (см. "Ъ" от 20 и 21 февраля 2015 года). Формально "Газпром" обозначает эти объемы как поставки на Украину и считает, что за них должен платить "Нафтогаз", что тот делать отказывается. В 2016 году на территорию республик было поставлено около 2,4 млрд кубометров, и такой объем поставок на Украину указан в отчетности "Газпрома", хотя "Нафтогаз" закупок у монополии вообще не вел.



Но не исключено, что РФ придется вслед за газом и электроэнергией каким-то образом снабжать ЛНР и ДНР еще и водой: вчера глава Минэнерго Украины Игорь Насалик сообщил о возможной остановке поставок, так как оплата за нее не поступает. Перед отключением электроэнергии в Киеве также оценивали долг потребителей ЛНР за энергию в 2,6 млрд гривен (5,5 млрд руб.).

Источник: Коммерсант.