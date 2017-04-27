Энергетики и спасатели: вместе за безопасность детей

Совместный урок безопасности провели специалисты Армавирского филиала ПАО «Кубаньэнерго» (группа «Россети») и сотрудники 7 отряда федеральной противопожарной службы МЧС для учащихся школы №18 ст. Темижбекская Кавказского района Кубани. Более сотни мальчишек и девчонок 2-4 классов вспомнили правила поведения вблизи энергообъектов, грамотного обращения с электроприборами, узнали распространенные причины возгораний и как себя вести в случае пожара.



Проведение подобных уроков – одно из важнейших направлений в работе по профилактике электротравматизма среди детей. Приближаются летние каникулы, когда школьники больше времени будут проводить дома и на улице, и нередко без присмотра взрослых. Чтобы не допустить несчастных случаев, энергетики и спасатели в очередной раз напоминают ребятам азы безопасного поведения в различных ситуациях, рассматривают часто встречающиеся ошибки, которые могут навлечь беду.



Представители энергокомпании рассказали, что электричество – это наш друг, который освещает квартиры и улицы, помогает убирать, стирать и готовить, но при неправильном обращении представляет серьезную опасность. У него нет ни цвета, ни запаха, его совсем не видно, и чтобы не случилась беда, нужно соблюдать целый ряд правил, начинающихся со слова «нельзя».



Нельзя влезать на опоры линий электропередачи, играть и рыбачить рядом с ЛЭП, проникать на территорию подстанций, приближаться к оборванным проводам и тем более прикасаться к ним. Запрещено пользоваться неисправными электроприборами, включать сразу несколько электрических приборов в одну розетку, ведь все это может стать причиной коротких замыканий и возгораний.



– В начальных классах дети еще не изучают физику, поэтому имеют лишь смутное представление об электричестве и опасности, которую оно в себе таит. Чтобы уберечь детей от шалостей с электроприборами и на энергообъектах, мы проводим такие занятия, – говорит директор Армавирских электрических сетей Рустам Магдеев.



Ребят предупредили, что ни в коем случае нельзя тушить загоревшиеся электроприборы водой, так как она проводит электрический ток. Именно поэтому не следует трогать электроприборы мокрыми руками и пользоваться ими в ванной.



Сотрудники ОФПС в свою очередь поведали детям об основных причинах возгораний, рассмотрели методы борьбы с огнем, напомнили номера вызова экстренных служб, а также научили правильно действовать в случае возникновения пожара дома, в учебном заведении и на улице. Школьники узнали, как избежать отравления продуктами горения и с наименьшим риском для жизни покинуть горящее помещение.



Закрепить полученные знания детям помогли памятки, подаренные гостями, а также мультфильмы, специально подготовленные энергетиками и спасателями для учащихся начальных классов.



Специалисты ведомств считают, что комплексный подход в проведении подобных уроков позволит добиться формирования и развития у школьников сознательного и ответственного отношения к вопросам безопасности, и полученные знания дети распространят среди своих близких и сверстников.