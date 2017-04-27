Энергомашиностроению не хватает модернизации и кадров

25 апреля на Российском международном энергетическом форуме обсудили проблемы и перспективы энергомашиностроения. Модераторами пленарной сессии «Энергомашиностроение. Возрождение традиций» выступили Владислав Салов, эксперт, член НЭС при рабочей группе Совета Федерации РФ, и Александр Машков, технический директор СП ТЭК «Газовый клуб».



Как рассказали модераторы, в настоящее время энергомашиностроительная отрасль испытывает трудности с отсутствием стабильных технологических связей и недостатком модернизации, кадровым голодом. Однако направление экономического развития страны последние годы позволяет значительно улучшить состояние энергомашиностроительного комплекса, расширить рынки сбыта и, как следствие, увеличить объем продаж.



Более подробно о положении дел в отрасли рассказал генеральный директор НПО ЦКТИ им. И.И. Ползунова Владимир Михайлов. Как отметил спикер, сохранение производственно-технологической и научно-исследовательской базы в отечественном машиностроении позволяет выпускать высококачественную и конкурентоспособную продукцию. Однако в настоящее время наблюдается постепенная утрата компетенций и квалифицированных кадров. «Если сравнивать 90-е и 2017-й, можно отметить значительный спад в количестве сотрудников. Например, в нашей компании на данный момент числится 850 человек, а в 90-х – 1200», – привел данные докладчик.



Кроме того, Владимир Евгеньевич выделил еще одну проблему энергомашиностроения – состояние оборудования: «За последние 45 лет большинство электростанций выработали свой ресурс и не удовлетворяют современным требованиям к экономичности, маневренности, воздействию на окружающую среду. В 2017 году проверка семи электростанций выявила более 1190 отклонений от норм научно-технической документации, они в том числе оказывают негативное влияние на энергосбережение потребителей». К основным проблемам спикер отнес зависимость от импортного оборудования, неразвитость рынка ключевых комплектующих, недостаток инвестиций в НИОКР, а также сокращение взаимодействия предприятий. «Но не все так плохо, – подчеркивает докладчик, – несмотря на то что доля импорта основного оборудования предприятий электроэнергетики составляет до 80%, российские производители энергетического машиностроения также присутствуют на рынке в сегментах ядерных реакторов, паротурбинного оборудования и мощных гидравлических турбин. Их доля составляет от10% до 30%. В мире же наши производители уверенно расположились на 5-ом месте среди ведущих стран, а увеличение государственной поддержки отрасли только положительно скажется на нашем положении».