ФСК ЕЭС реконструировала линию электропередачи для электроснабжения индустриального парка "Ворсино"

Фоторепортаж
27 апреля 2017, 09:05
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ФСК ЕЭС
ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») реконструировала линию электропередачи 220 кВ «Мирная – Метзавод» для энергоснабжения индустриального парка «Ворсино». Работа выполнена по договору с Корпорацией развития Калужской области.
Энергетики разрезали линию «Мирная – Метзавод» и построили заходы на подстанцию 220 кВ «Созвездие» – главный питающий центр индустриального парка. Общая протяженность сооруженных участков ЛЭП составила 2,5 км.
Индустриальный парк «Ворсино» создан на границе Калужской и Московской областей. Общая площадь парка составляет 1610 га, на территории находятся порядка 30 резидентов в том числе такие компании как «Нестле Россия», «Самсунг Электроникс Рус Калуга», «Л’Ореаль», «НЛМК-Калуга» и многие другие.