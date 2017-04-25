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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

ФСК ЕЭС реконструировала линию электропередачи для электроснабжения индустриального парка "Ворсино"

ФСК ЕЭС реконструировала линию электропередачи для электроснабжения индустриального парка Ворсино

27 апреля 2017, 09:05
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ФСК ЕЭС

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ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») реконструировала линию электропередачи 220 кВ «Мирная – Метзавод» для энергоснабжения индустриального парка «Ворсино». Работа выполнена по договору с Корпорацией развития Калужской области.

Энергетики разрезали линию «Мирная – Метзавод» и построили заходы на подстанцию 220 кВ «Созвездие» – главный питающий центр индустриального парка. Общая протяженность сооруженных участков ЛЭП составила 2,5 км.

Индустриальный парк «Ворсино» создан на границе Калужской и Московской областей. Общая площадь парка составляет 1610 га, на территории находятся порядка 30 резидентов в том числе такие компании как «Нестле Россия», «Самсунг Электроникс Рус Калуга»,  «Л’Ореаль», «НЛМК-Калуга» и многие другие.

Компания: ПАО "ФСК ЕЭС"
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