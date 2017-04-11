Федеральный испытательный центр стал лауреатом международного конкурса научных и инновационных разработок

Фоторепортаж с экспозиции
27 апреля 2017, 14:17
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: ФИЦ, РМЭФ-2017
25 апреля 2017 года в Санкт-Петербурге на площадке Российского международного энергетического форума (РМЭФ) при поддержке Минэнерго РФ состоялось торжественное награждение победителей Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок, направленных на развитие топливно-энергетической и добывающей отраслей.
Дипломом лауреата первой премии награжден заместитель начальника управления перспективного развития ПАО «ФИЦ» Владимир Князев за разработку концепции построения инновационной сети 0,4-6(10) кВ в отдельно взятом населенном пункте с применением элементов «умных» электрических сетей и индивидуальных трансформаторных ПС «1 дом – 1 трансформатор».
Отдельным дипломом «За вклад в инновационное развитие топливно-энергетического комплекса» награждено ПАО «ФИЦ».
27.04.2017 г. На РМЭФ обсудили пользу концессионных соглашений