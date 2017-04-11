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Пресс-релизы

Федеральный испытательный центр стал лауреатом международного конкурса научных и инновационных разработок

Федеральный испытательный центр стал лауреатом международного конкурса научных и инновационных разработок

27 апреля 2017, 14:17
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: ФИЦ, РМЭФ-2017

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25 апреля 2017 года в Санкт-Петербурге на площадке Российского международного энергетического форума (РМЭФ) при поддержке Минэнерго РФ состоялось торжественное награждение победителей Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок, направленных на развитие топливно-энергетической и добывающей отраслей.

Дипломом лауреата первой премии награжден заместитель начальника управления перспективного развития ПАО «ФИЦ» Владимир Князев за разработку концепции построения инновационной сети 0,4-6(10) кВ в отдельно взятом населенном пункте с применением элементов «умных» электрических сетей и индивидуальных трансформаторных ПС «1 дом – 1 трансформатор».

Отдельным дипломом «За вклад в инновационное развитие топливно-энергетического комплекса» награждено ПАО «ФИЦ».

Компания: ПАО "ФИЦ"
Эта новость часть сюжета РМЭФ 2017
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