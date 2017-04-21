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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Филиал "Тулэнерго" подготовился к прохождению пожароопасного периода

Филиал Тулэнерго подготовился к прохождению пожароопасного периода

27 апреля 2017, 14:54
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ТУЛЭНЕРГО

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Энергетики филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Тулэнерго» провели подготовку электросетевого комплекса к прохождению пожароопасного периода 2017 года для снижения рисков возникновения пожаров на энергетическом оборудовании и предотвращения травматизма персонала.

Основным направлением деятельности по обеспечению пожарной безопасности стала расчистка трасс линий электропередачи от древесно-кустарниковой поросли, сухой травы и сгораемого мусора. Также проведено  опахивание площадок вокруг территорий подстанций, незащищенных бетонными или металлическими заборами, вокруг деревянных опор линий электропередачи для защиты от возможного пожара.

Энергетики заранее проверили состояние подъездных дорог к источникам воды, работоспособность пожарных гидрантов. При этом большое внимание уделялось укомплектованности подстанций, подразделений и бригад первичными средствами пожаротушения и готовности противопожарной техники.

Кроме того, предусмотрено участие персонала, выполняющего работы в лесных массивах и на подстанциях, в специальных тренировках совместно с представителями пожарной охраны по отработке четких практических действий, необходимых для тушения пожаров (в том числе, по применению огнетушителей с реальным  их срабатыванием), и в противопожарных инструктажах.
Еще одним важным моментом реализации противопожарной программы является организация взаимодействия специалистов филиала «Тулэнерго» с главами муниципальных образований и руководителями сельхозпредприятий по проведению разъяснительной работы с населением региона о важности соблюдения элементарных мер пожарной безопасности в зонах линий электропередачи и территорий энергообъектов.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Тулэнерго"
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