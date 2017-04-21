Филиал "Тулэнерго" подготовился к прохождению пожароопасного периода

Фоторепортаж с экспозиции
27 апреля 2017, 14:54
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ТУЛЭНЕРГО
Энергетики филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Тулэнерго» провели подготовку электросетевого комплекса к прохождению пожароопасного периода 2017 года для снижения рисков возникновения пожаров на энергетическом оборудовании и предотвращения травматизма персонала.
Основным направлением деятельности по обеспечению пожарной безопасности стала расчистка трасс линий электропередачи от древесно-кустарниковой поросли, сухой травы и сгораемого мусора. Также проведено опахивание площадок вокруг территорий подстанций, незащищенных бетонными или металлическими заборами, вокруг деревянных опор линий электропередачи для защиты от возможного пожара.
Энергетики заранее проверили состояние подъездных дорог к источникам воды, работоспособность пожарных гидрантов. При этом большое внимание уделялось укомплектованности подстанций, подразделений и бригад первичными средствами пожаротушения и готовности противопожарной техники.
Кроме того, предусмотрено участие персонала, выполняющего работы в лесных массивах и на подстанциях, в специальных тренировках совместно с представителями пожарной охраны по отработке четких практических действий, необходимых для тушения пожаров (в том числе, по применению огнетушителей с реальным их срабатыванием), и в противопожарных инструктажах.
Еще одним важным моментом реализации противопожарной программы является организация взаимодействия специалистов филиала «Тулэнерго» с главами муниципальных образований и руководителями сельхозпредприятий по проведению разъяснительной работы с населением региона о важности соблюдения элементарных мер пожарной безопасности в зонах линий электропередачи и территорий энергообъектов.