Компания "Т Плюс" вошла в число победителей смотра-конкурса по охране труда среди организаций столицы Чувашии

Фоторепортаж
27 апреля 2017, 09:34
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС, ОХРАНА ТРУДА
Филиал «Марий Эл и Чувашии» Т Плюс назван в числе победителей смотра-конкурса по охране труда среди организаций г. Чебоксары по итогам 2016 года. В группе предприятий с численностью сотрудников более 500 человек компания получила наивысший совокупный балл, заняв первое место.
Смотр-конкурс по охране труда проводится муниципалитетом ежегодно с целью профилактики производственного травматизма, изучения и распространения передового опыта работы по улучшению условий и охраны труда в организациях.
Участниками состоявшегося смотра стали 25 предприятий столицы Чувашии. Конкурс проводился по четырем группам, определенным исходя из численности работников организаций. В первой группе, в составе которой был заявлен филиал «Марий Эл и Чувашии» Т Плюс, за победу боролись 9 компаний-участниц.
Стоит отметить, что улучшению условий труда своих сотрудников компания «Т Плюс» уделяет особое внимание. В филиале «Марий Эл и Чувашии» Т Плюс разработана и успешно функционирует система управления охраной труда. В Коллективном договоре утвержден раздел охраны труда, согласно которому работодатель обязуется и создает здоровые и безопасные условия труда на рабочих местах энергопредприятий.
Ежегодно разрабатываются и выполняются программы улучшения условий и охраны труда, мероприятия по предупреждению травматизма на производстве. С работниками энергообъектов проводятся инструктажи, обучение и проверка знаний. В соответствии с установленными нормами сотрудники в полном объеме обеспечиваются сертифицированными средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и специальной обувью. На всех рабочих местах проведена специальная оценка условий труда.
Работниками управления технической инспекции филиала в Марий Эл и Чувашии ведется постоянный контроль состояния безопасности и условий труда на рабочих местах энергопредприятий. Кроме того, на энергообъектах созданы и работают комиссии по охране труда, а также уполномоченные по охране труда профсоюзного комитета.