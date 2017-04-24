Короткое замыкание на электроподстанции на Сызранской Луке вызвало угрозу соседним строениям

Фоторепортаж
27 апреля 2017, 11:26
Рубрика: Россия
Метки: КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ
Из-за произошедшего замыкания уже начали плавиться провода, однако серьезного возгорания удалось избежать, благодаря отключению подстанции.
ЧП в районе Сызранской Луки в производственном помещении цеха по производству пленки произошло в минувший вторник, 25 апреля.
По информации диспетчера, сообщение о задымлении поступило в 11:11. Короткое замыкание произошло в производственном помещении ООО «АГРУС» по улице Островная, 2.
К месту происшествия выезжали пять пожарных автоцистерн. В результате инцидента обошлось без пострадавших.