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Отраслевые новости: Россия

Короткое замыкание на электроподстанции на Сызранской Луке вызвало угрозу соседним строениям

Короткое замыкание на электроподстанции на Сызранской Луке вызвало угрозу соседним строениям

27 апреля 2017, 11:26
Рубрика: Россия
Метки: КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ

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Из-за произошедшего замыкания уже начали плавиться провода, однако серьезного возгорания удалось избежать, благодаря отключению подстанции.

ЧП в районе Сызранской Луки в производственном помещении цеха по производству пленки произошло в минувший вторник, 25 апреля.

По информации диспетчера, сообщение о задымлении поступило в 11:11. Короткое замыкание произошло в производственном помещении ООО «АГРУС» по улице Островная, 2.

К месту происшествия выезжали пять пожарных автоцистерн. В результате инцидента обошлось без пострадавших.

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