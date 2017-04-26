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Пресс-релизы

Красноярский филиал "Ростелекома" перевел на "оптику" более 600 корпоративных клиентов

Красноярский филиал Ростелекома перевел на оптику более 600 корпоративных клиентов

27 апреля 2017, 16:06
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РОСТЕЛЕКОМ, ВОЛС

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В рамках программы модернизации своей сети «Ростелеком» перевел на оптические технологии доступа в Интернет 605 юридических лиц – организаций и представителей бизнес-структур разного уровня в Красноярском крае, Хакасии и Туве.

Старт масштабной программе миграции абонентов – юридических лиц на оптические технологии был дан в январе прошлого года. Программа коснулась не только столиц субъектов, но и более мелких населенных пунктов, таких, как Ачинск, Канск, Уяр, Енисейск, Заозерный, Большая Мурта, Кедровый.

Модернизация включила замену устаревших медных линий связи и оборудования на современные волоконно-оптические «последние мили» и абонентские линии в зданиях. Внедрение современных технологий позволило абонентам более активно использовать возможности «цифрового общества» для развития своего бизнеса, оптимизации затрат. Так, для оптических клиентов «Ростелекома» стал доступен интернет до 10 Гбит/с, цифровая «Новая телефония» с возможностью облачной АТС, Интерактивное ТВ в формате высокой четкости и другие интернет-сервисы оператора. Внедрение новых технологий также позволит корпоративным клиентам оптимально использовать свои средства – за счет более выгодных тарифов, использования новых услуг, которые помогают сэкономить на оборудовании и прочих расходах.

«Миграция» на оптические технологии коснулась представителей малого, среднего и крупного бизнеса, а также госорганизаций, например, Администрация г. Абакана, КГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», ГУФСИН по Красноярскому краю, АО «Газпромбанк», АО «Красноярская региональная энергетическая компания», КГКУ «Центр информационных технологий», Арбитражный суд Республики Тыва и многие другие.

Владимир Кубарев, директор Красноярского филиала ПАО «Ростелеком»:  «Перевод абонентов на оптические технологии – постоянный процесс, который мы планируем продолжать и в текущем году. «Медные» технологии имеют свои преимущества, но они, удовлетворяя базовые потребности в телекоммуникациях, уже не могут стать драйвером роста современного бизнеса, все более уходящего в цифровое пространство. В этой ситуации мы даем нашим клиентам все самые современные и эффективные инструменты для того, чтобы сделать свой бизнес поистине успешным».

Компания: ПАО "Ростелеком"

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