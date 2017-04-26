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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

МРСК Центра борется с коррупцией в своих рядах

МРСК Центра борется с коррупцией в своих рядах

27 апреля 2017, 14:27
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ЦЕНТРА

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25 апреля, в своем кабинете в момент получения взятки задержан с поличным начальник Андреапольского района электрических сетей (РЭС) филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго». Теперь уже бывший руководитель подразделения электросетевой компании получил от потребителя на руки денежную сумму в размере более 200 тысяч рублей в качестве аванса за строительство линии электропередачи.

Выявление коррупционного факта стало результатом внутреннего расследования, которое провел блок безопасности Тверьэнерго совместно с сотрудниками правоохранительных органов. По обстоятельствам дела в настоящее время известно следующее. В апреле 2017 году к начальнику Андреапольского РЭС обратился местный житель с просьбой построить воздушную линию (ВЛ) электропередачи. Руководитель оценил стоимость работ в 400 тысяч рублей, при этом он не собирался заключать официальный договор на оказание услуг, а материалы для строительства ВЛ планировал использовать из запасов РЭСа, предназначенных для выполнения ремонтной программы филиала.

Должностное лицо было задержано в момент получения денежного аванса от потребителя. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного п. «г» ч.7 ст. 204 УК РФ, выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проведение спецоперации стало возможным благодаря тесному сотрудничеству блока безопасности Тверьэнерго и УМВД России по Тверской области в рамках Соглашения о взаимодействии, подписанного летом 2016 года.

Пресечение злоупотреблений со стороны должностных лиц – один из важнейших приоритетов деятельности МРСК Центра в сфере безопасности.

По словам заместителя директора по безопасности - начальника отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» Дениса Данилова: «Блок безопасности «Тверьэнерго» активно взаимодействует с правоохранительными органами в части выявления случаев злоупотреблений и нанесения ущерба Обществу. Злоупотребление должностными полномочиями со стороны сотрудников могут нанести компании существенный финансовый и репутационный ущерб, поэтому мы намерены продолжать активную работу по выявлению подобных фактов.»

Компания: ПАО "МРСК Центра"

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