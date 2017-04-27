На РМЭФ обсудили пользу концессионных соглашений

На круглом столе «Практика реализации концессионных соглашений» эксперты изучили особенности реализации энергоэффективных договоров на примере Ленинградской области.



С приветственным словом к участникам мероприятия обратился исполнительный директор Ленинградской областной торгово-промышленной палаты Игорь Муравьев. Спикер отметил, что проблема энергоэффективности очень остро стоит в нашей стране и выступает именно тем фактором, который тормозит производство и создание комфортных условий для жизни населения, а также значительно влияет на рост тарифов. «Без энергосбережения невозможны высокие темпы развития экономики. Однако пул предприятий и энергосетей, имеющийся в арсенале России в целом и нашей области в частности, требует очень больших инвестиций, которые государство и регионы не могут обеспечить самостоятельно. И именно соглашения с привлечением капитала крупного бизнеса выступают эффективным инструментом регулирования проблемы», – подчеркнул Игорь Борисович.



С тем, что состояние тепло-энергетического оборудования отражается на регулировании тарифных ставок, согласился председатель Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области Артур Кийский. Докладчик рассказал, что рост тарифов напрямую зависит от состояния основных фондов и только своевременные инвестиции помогают сдерживать рост ценовой политики. «Для обеспечения минимального объема инвестиций за счет тарифов их повышение должно составить от 14% в тепле и 25% в водоснабжении и водоотведении. Кроме того, на ситуацию также повлияет выбор приоритетных инвестиционных программ и увеличение бюджетных инвестиций за счет снижения субсидий на межтарифную разницу», – предложил решение Артур Валтерович.



Эффективный пример реализации концессионного соглашения привел заместитель главы Администрации по коммунальному хозяйству и строительству Тихвинского района Юрий Наумов. По словам спикера, успешное вхождение в текущий отопительный сезон обеспечено масштабной реконструкцией системы теплоснабжения Тихвинского городского поселения (ТГП). Прежняя система теплоснабжения города имела ряд недостатков, которые влияли на перерасход энергоресурсов, увеличивали затраты на обслуживание и ремонт, а также предоставление услуг ненадлежащего качества.



«Для того чтобы обеспечить комплексное развитие коммунальной инфраструктуры города, компания «СЭТ» разработала ряд предложений по реконструкции наших теплосетей. В том числе строительство нового энергоэффективного источника теплоснабжения взамен старой котельной № 1, и реконструкцию индивидуального теплового пункта (ИТП) для перевода системы теплоснабжения на закрытую схему ГВС», – рассказал докладчик. Для реализации проекта, в 2015 году администрация Тихвинского района и АО «Газпром теплоэнерго» заключили концессионное соглашение, направленное на строительство новой котельной (мощностью 180,22 Гкал/час), центрального теплового пункта, а также реконструкцию участков магистральных и внутриквартальных тепловых сетей протяженностью 43 км. Срок соглашения – 15 лет. «Как результат соглашения, уже в сентябре 2016 года мы открыли новый источник теплоснабжения, который на сегодняшний день является самым мощным в Северо-Западном регионе. Кроме того, приведение системы центрального теплоснабжения в нормативное состояние позволит администрации сэкономить порядка 44 тысяч тонн условного топлива, повысить коэффициент использования тепла топлива котельной на 29%», – привел в пример цифры Юрий Алексеевич.