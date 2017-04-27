На ремонт крупной подстанции в Адыгее Кубаньэнерго направит 800 тысяч рублей

Фоторепортаж с выставки
27 апреля 2017, 16:55
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО
В филиале ПАО «Кубаньэнерго» (входит в группу «Россети») Адыгейские электрические сети приступили к комплексному ремонту подстанции 35 кВ «Комбизавод» в Гиагинском районе Республики Адыгея. Специалисты выполнят техническое обслуживание и ремонт 334 единиц подстанционного оборудования. Затраты на комплексный ремонт энергообъекта составляют 0,8 млн руб.
Подстанция «Комбизавод» обеспечивает электроэнергией потребителей станиц Гиагинская и Келермесская с численностью населения свыше 4000 человек. Энергообъект также является питающим центром ряда сельскохозяйственных и промышленных предприятий района, среди которых «Архонт-Сервис», «Ю-Бэст» и другие.
– Важно, что ремонт энергооборудования мы проведем до начала уборочной страды. Тем самым повысим надежность работы энергообъекта до наступления пиковых летних нагрузок. В текущем году в рамках ремонтной программы мы также выполним капитальный ремонт семи воздушных линий электропередачи общей протяженностью 23 км, семи трансформаторных подстанций, диспетчерского коммутатора районных электросетей, – сообщил директор Адыгейских электрических сетей Юрий Хомиченко.