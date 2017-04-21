Орелэнерго завершает подготовку к пожароопасному периоду

Фоторепортаж
27 апреля 2017, 09:52
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ОРЕЛЭНЕРГО
В филиале ПАО «МРСК Центра» — «Орелэнерго» в преддверии пожароопасного периода завершается реализация мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности и повышение уровня противопожарной защиты объектов электросетевого комплекса. Состояние противопожарной защиты и своевременное исполнение плана мероприятий контролируют специально созданные пожарно-технические комиссии.
Производственным персоналом филиала в ходе тренировок отработаны различные сценарии тушения пожаров. В целях оперативной ликвидации возможных нештатных ситуаций филиалом организовано взаимодействие с Центром управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Орловской области и Орловским центром гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.
Особое внимание уделяется подготовке к прохождению пожароопасного периода распределительных устройств, складов ГСМ, маслонаполненного силового оборудования, а также вспомогательных и подсобных зданий и сооружений. Охранные зоны воздушных линий своевременно очищаются от порубочных остатков, остающихся после расчистки и расширения просек. Производится окапывание деревянных опор, находящихся в пожароопасных участках. Подстанции 35-110 кВ, не имеющие сплошного бетонного ограждения, расположенные в пожароопасных зонах, опахиваются по периметру.
Орелэнерго призывает сельскохозяйственные предприятия и жителей Орловской области не поджигать стерню на полях и сухую траву у домов, а также не оставлять без присмотра горящий мусор. В случае повреждения огнем линий электропередачи или трансформаторных подстанций без электроэнергии могут остаться целые населенные пункты, а в худшем случае могут пострадать люди.
При обнаружении пала сухой травы вблизи энергообъектов следует обращаться на Прямую линию энергетиков по бесплатному номеру телефона 8-800-50-50-115, короткому номеру 13-50 или в свой район электрических сетей (РЭС).