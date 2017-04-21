ПАО "МРСК Волги" продолжает реконструкцию подстанции "Татищево" в Саратовской области

Фоторепортаж
27 апреля 2017, 11:43
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: САРАТОВСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ, ПОДСТАНЦИЯ
Филиал ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Саратовские распределительные сети» реализует очередной этап реконструкции подстанции 110/35/10 кВ «Татищево».
Подстанция играет значимую роль в обеспечении надежного электроснабжения Правобережья Саратовской области, важных потребителей и населения Саратовского, Татищевского и Аткарского районов.
В процессе реконструкции энергетики смонтировали на подстанции новый силовой трансформатор 110/35/10кВ мощностью 25 мВА, блочное ОРУ-110кВ в объёме 5 элегазовых выключателей в комплекте с разъединителями дистанционного управления, ограничителями перенапряжения, трансформаторами тока, трансформаторами напряжения 110 кВ, а также построили новое модульное здание ОПУ, в котором смонтированы панели защит автоматики и управления подстанции с системами их жизнеобеспечения. Всё установленное оборудование изготовлено на отечественных предприятиях и соответствует мировому уровню.
В текущем году предстоит дальнейшее строительство открытого распределительного устройства 110 кВ для подключения вновь устанавливаемого дополнительного силового трансформатора 110/10/10 кВ мощностью 25 мВА.
Завершение реконструкция подстанции 110/35/10 кВ «Татищево» позволит повысить надежность электроснабжения потребителей, снизить затраты на эксплуатацию электротехнического оборудования, создать резерв мощности для продолжения технологического присоединения к электрическим сетям новых потребителей и обеспечить предпосылки роста полезного отпуска электроэнергии.