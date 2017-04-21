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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

ПАО "МРСК Волги" продолжает реконструкцию подстанции "Татищево" в Саратовской области

Филиал ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Саратовские распределительные сети» реализует очередной этап реконструкции подстанции  110/35/10 кВ «Татищево».

Подстанция играет значимую роль в обеспечении надежного электроснабжения Правобережья Саратовской области, важных потребителей и населения Саратовского, Татищевского и Аткарского районов.

В процессе реконструкции энергетики смонтировали на подстанции новый силовой трансформатор 110/35/10кВ мощностью 25 мВА, блочное ОРУ-110кВ в объёме 5 элегазовых выключателей в комплекте с разъединителями дистанционного управления, ограничителями перенапряжения, трансформаторами тока, трансформаторами напряжения 110 кВ, а также построили новое модульное здание ОПУ, в котором смонтированы панели защит автоматики и управления подстанции с системами их жизнеобеспечения. Всё установленное оборудование изготовлено на отечественных предприятиях  и соответствует мировому уровню.

В текущем году предстоит дальнейшее строительство открытого распределительного устройства 110 кВ для подключения вновь устанавливаемого дополнительного силового трансформатора 110/10/10 кВ мощностью 25 мВА.

Завершение реконструкция подстанции 110/35/10 кВ «Татищево» позволит повысить надежность электроснабжения потребителей, снизить затраты на эксплуатацию электротехнического оборудования,  создать  резерв мощности для продолжения технологического присоединения к электрическим сетям новых потребителей и обеспечить предпосылки роста полезного отпуска электроэнергии.

Компания: ПАО "МРСК Волги"
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