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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Парламентарии и энергетики Северной Осетии взяли под особый контроль методику расчета объемов коммунальных ресурсов, потребленных на ОДН

Парламентарии и энергетики Северной Осетии взяли под особый контроль методику расчета объемов коммунальных ресурсов, потребленных на ОДН

27 апреля 2017, 17:31
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: СЕВКАВКАЗЭНЕРГО

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Представители АО «Севкавказэнерго» (входит в группу компаний «Россети») приняли участие в заседании рабочей группы парламента РСО-Алания по контролю качества и объемов поставляемых в республику природного газа и электроэнергии. Мероприятие провёл заместитель председателя комитета по вопросам ЖКХ и строительной политике Вадим Суанов.

В числе главных вопросов, затронутых на заседании, было обсуждение методики начисления объемов электроэнергии, потребленной на общедомовые нужды (ОДН) в многоквартирных домах. Со слов начальника юридического отдела АО «Севкавказэнерго» Сергея Бесаева, собравшимся стало известно, что плата за электроэнергию, израсходованную на ОДН, взимается с жителей многоквартирных домов Северной Осетии с октября 2010 года.

«Основная часть жалоб, поступающих в адрес гарантирующего поставщика, связана с тем, что некоторые абоненты, полностью оплатив счета по индивидуальному прибору учета, игнорируют начисления за ОДН, наращивая долги. Как следствие, квартиры таких абонентов оказываются ограниченными в потреблении энергоресурса. Главное, что нам хочется донести до жителей многоквартирных домов в таких случаях – это то, что долг за ОДН является неотъемлемой частью общего долга за коммунальную услугу «электроснабжение» и может привести к отключению электроэнергии в квартире», - пояснил Сергей Бесаев.

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